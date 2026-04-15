Tonahuac Ciudad Escena 2026: teatro gratis en parques y plazas de CDMX

La Secretaría de Cultura de la CDMX presenta Tonahuac 2026 con funciones gratuitas en espacios públicos para acercar el teatro a la comunidad.

La Ciudad de México apuesta por llevar el arte directamente a la gente con “Tonahuac: Ciudad Escena 2026”, un programa que transformará parques, plazas y escuelas en espacios culturales gratuitos, acercando las artes escénicas a comunidades donde pocas veces llegan este tipo de propuestas.

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Impulsada por la Secretaría de Cultura capitalina, esta iniciativa busca romper con la idea tradicional del teatro en recintos cerrados, promoviendo un contacto más cercano entre el público y las expresiones artísticas en su entorno cotidiano.

El teatro sale a las calles para conectar con la comunidad

Durante la presentación, autoridades culturales destacaron que el objetivo es fortalecer el vínculo social a través del arte, llevando espectáculos a distintos territorios de la ciudad. La propuesta responde a una visión donde la cultura se convierte en herramienta de cohesión, identidad y participación ciudadana.

El programa también forma parte de la estrategia de Territorios de Paz, en la que el acceso a la cultura se plantea como un derecho que contribuye al bienestar colectivo.

Una cartelera diversa con 15 propuestas escénicas

La edición 2026 contará con 15 proyectos seleccionados, que abarcan disciplinas como teatro, danza, música y circo, con temáticas que van desde la migración y el amor hasta la vida comunitaria y la crítica social.

Entre las propuestas destacan espectáculos que combinan tradición y modernidad, así como montajes que exploran la identidad cultural, la memoria y las expresiones populares. También habrá presentaciones que integran el humor, la interacción con el público y el lenguaje cotidiano.

Cultura, identidad y participación en el espacio público

El programa incluye propuestas que celebran las raíces culturales, como espectáculos inspirados en tradiciones afrodescendientes, son jarocho y cumbia, así como proyectos contemporáneos que fusionan géneros musicales y escénicos.

Además, algunas obras utilizan el deporte, la vida diaria y las emociones humanas como punto de partida para generar reflexión y diálogo con el público.

El arte como herramienta de transformación social

Más allá del entretenimiento, Tonahuac 2026 busca consolidarse como una plataforma que impulse el acceso equitativo a la cultura, fomentando la participación comunitaria y la apropiación del espacio público.

Las autoridades subrayaron que este tipo de iniciativas permiten que las personas se reconozcan en las historias, los sonidos y las expresiones artísticas, fortaleciendo el tejido social desde lo local.

Próximamente: sedes y fechas

La programación completa, así como las fechas y ubicaciones de cada función, se darán a conocer en los próximos días a través de canales oficiales.

Con esta propuesta, la Ciudad de México reafirma su compromiso de convertir el arte en una experiencia accesible, donde la cultura se vive en comunidad y en cada rincón de la ciudad.