Tonali y Kean lideran a Italia hacia la final de la repesca mundialista

Italia vence 2-0 a Irlanda del Norte y se acerca a la final de la repesca rumbo al Mundial 2026

Roma, 26 mar (EFE).- Selección de fútbol de Italia sueña con estar en el Mundial 2026, con volver al torneo más importante del planeta, ese que no disputa desde 2014, tras la victoria que cosechó este jueves ante Selección de fútbol de Irlanda del Norte (2-0) en la semifinal de la repesca, gracias a los goles de Tonali y Kean en la segunda mitad que descargaron toda la presión acumulada en los últimos días.

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El desafío de Italia fue más mental que futbolístico, pese a los problemas que aún presenta la Azzurra en su manera de jugar, demasiado atenazada por los fracasos recientes, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que la deje sin Mundial por tercera edición consecutiva. Pero superó el primer examen, saliendo reforzada, más en confianza que tácticamente.

Son demasiados alicientes y aspectos extradeportivos los que maneja un equipo que, pese a ser superior a Irlanda del Norte, un combinado plagado de jugadores de segunda división inglesa, consiguió liberar un poco de ese peso histórico que porta cada vez que salta al terreno de juego.

Dos zarpazos desataron la tensión en Bérgamo, en la casa del Atalanta. Dos jugadas permitieron a Gattuso abrazarse a Buffon y Bonucci en el banquillo. Dos goles, los de Tonali y Kean, en el segundo acto, dieron un influjo de confianza para Italia de cara a la gran final.

GOL DA ITÁLIA‼️⚽️🇮🇹



M. Kean (80′) | Itália 2 x 0 Irlanda do Norte | 🏆 Playoffs da Copa do Mundo da UEFA – Semifinal



Assistência: S. Tonali



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El inicio del duelo, pese al dominio general, no fue nada esperanzador. Irlanda del Norte esperó en su campo y supo mantener la ventaja temporal. Muchos problemas exhibió la Nazionale para generar ocasiones claras, aunque solo algunos remates de Tonali, Dimarco y Bastoni intimidaron levemente la meta norirlandesa.

La lentitud en la circulación y el miedo a encarar se mezclaron con la presión por la historia reciente y la falta de empaque de un equipo que, por nombres, debería haber carburado con más facilidad.

El empate sin goles favoreció a Irlanda del Norte al descanso. Solo 45 minutos y una eventual prórroga con posibilidad de penales separaban a Italia de la victoria.

Pero un error defensivo permitió a Italia volver a creer en sí misma. Kean aprovechó un balón al espacio y un centro de Politano provocó un mal despeje de Irlanda del Norte. Tonali, en la frontal, fusiló para encarrilar el duelo en el minuto 56.

A partir de ahí, todo fue más fácil para la Azzurra. Italia desató su mejor fútbol, con remates de Pio Esposito y Kean, quien cerró el marcador en el minuto 80 con un golazo de zurda al palo largo.

Italia superó su primera prueba, asegurando un lugar en la final de la repesca y mantiene vivo el sueño de volver a un Mundial tras 12 años de ausencia. El partido decisivo se jugará fuera de casa.