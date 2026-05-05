Toro Fernández preocupa en Cruz Azul antes de la vuelta ante Atlas

El delantero uruguayo no jugó en la ida debido a una distensión muscular; Huiqui no piensa arriesgar al atacante pensando en semifinales

Cruz Azul navega en aguas tranquilas luego de días bastante complejos tras el despido de Nicolás Larcamón, que Joel Huiqui haya tomado las riendas previo a la Liguilla y que en el juego de ida de cuartos ante Atlas FC ganaron como visitantes.

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El técnico cementero interino ha sabido resolver los problemas que se le han presentado en el corto tiempo que tiene frente al equipo, como por ejemplo la ausencia de delanteros centros nominales de jerarquía.

Y es que aunado a la de Nico Ibáñez a quien aún le faltan varios días para volver al campo y quién sabe si esté en la Liguilla, Gabriel Fernández no pudo estar en el juego del sábado pasado ante los Zorros también por problemas musculares.

El Toro aún no está al cien y no lo arriesgarán

Dado que el Toro fue quien tuvo que asumir la mayor cantidad de partidos en las piernas porque Nico Ibáñez está fuera de combate, la actividad ya le pasó factura al charrúa y sufrió una distensión muscular.

Razón por la que Joel Huiqui no lo usó en el juego de ida en el inicio de la Liguilla. Si bien aún es temprano en la semana, la realidad es que Fernández aún no está al cien por ciento físicamente.

Por tanto, en Cruz Azul contemplan no ponerlo en riesgo para el juego de vuelta, ya que además esta serie está prácticamente resuelta luego de que La Máquina ganó 2-3 de visita a los Zorros.

Es decir que no hay tanta necesidad de usar al delantero, ya que Atlas tiene que ganarles mínimo 0-2 de visita en el Estadio Banorte si es que quiere echarlos de la Fiesta Grande, lo cual luce bastante complicado.

Gabriel Fernández solamente sería utilizado si la cosa fuera “rómpase en caso de emergencia”, pero como la serie parece ya muy controlada desde el primer encuentro, no habría necesidad de usarlo y así esté listo en la semifinal.

Foto: Mexsport

Christian Ebere se perfila para ir de nuevo como nueve

Además, Joel Huiqui supo resolver su carencia de delantero centro nominal con la inclusión del nigeriano Christian Ebere en el eje de ataque en el duelo de ida, lo cual repetiría para la vuelta.

El africano fue la figura del primer duelo ya que anotó dos goles; su segundo, un penal en la parte final del encuentro, que le volvió a dar la ventaja 2-3 a La Máquina en esta llave de cuartos de final, luego de que Atlas había empatado tras ir dos goles abajo.

Por ende, Ebere ya le demostró al técnico que puede contar con él y le dio muy buen resultado, además el futbolista tiene mucha confianza y eso le puede ayudar bastante a Cruz Azul para finiquitar esta serie.