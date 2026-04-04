Tragedia en Perú: incidente en estadio de Alianza Lima deja un muerto y varios heridos

Un incidente en el estadio de Alianza Lima dejó una persona fallecida y al menos 47 heridos durante un banderazo previo al clásico en Perú.

Una jornada que debía ser de celebración terminó en tragedia en Perú, luego de que un incidente en el Estadio Alejandro Villanueva dejara una persona fallecida y al menos 47 lesionados previo al esperado clásico del futbol local.

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Los hechos ocurrieron durante un “banderazo” de apoyo al Alianza Lima, en el que cientos de aficionados se congregaron a las afueras del recinto conocido como Matute, un día antes del duelo frente a Universitario de Deportes.

¿Qué provocó el incidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la gran concentración de personas derivó en una aglomeración descontrolada, donde los asistentes comenzaron a empujarse ante la falta de espacio.

La situación escaló rápidamente cuando varios aficionados cayeron al suelo y fueron pisoteados por la multitud, lo que provocó múltiples lesiones y la muerte de una persona que no alcanzó a recibir atención médica a tiempo.

Movilización de emergencia

Tras el incidente, el Ministerio de Salud del Perú activó un operativo de emergencia para atender a los afectados. A través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se desplegaron unidades médicas y se coordinó el traslado de los heridos a hospitales cercanos.

En un inicio se manejó la versión de un posible colapso estructural, sin embargo, esta hipótesis fue descartada posteriormente por las autoridades.

Postura del club

El Alianza Lima expresó su pesar por lo ocurrido mediante un comunicado en redes sociales, donde envió sus condolencias a la familia del aficionado fallecido y manifestó su solidaridad con los lesionados.

Un clásico bajo tensión

El incidente ocurre a pocas horas de que se dispute uno de los partidos más importantes del futbol peruano, lo que ha generado preocupación en torno a las condiciones de seguridad para el evento.

Lo sucedido deja en evidencia los riesgos de las aglomeraciones masivas y la importancia de reforzar los protocolos de protección en eventos deportivos de alta convocatoria.