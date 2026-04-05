Transporte público en CDMX pierde usuarios ante autos y motos: ya hay 6.4 millones de vehículos

El transporte público de CDMX pierde usuarios ante autos y motos mientras crece el parque vehicular; ya hay 6.4 millones de vehículos y crisis de movilidad

El transporte público de la Ciudad de México enfrenta un punto crítico, ya que cada vez más personas lo abandonan para usar automóvil o motocicleta: en la capital circulan 6.4 millones de vehículos, mientras el sistema aún concentra 15.5 millones de viajes diarios, de un total de 34.6 millones. La pérdida de usuarios, junto con el aumento de costos, falta de inversión e incertidumbre en concesiones, debilita su viabilidad, advirtió Jesús Padilla, presidente de Grupo CISA.

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Sostuvo que el crecimiento del transporte privado no sólo desplaza usuarios del transporte público, sino que también agrava la congestión vial en la capital.

“El aumento del parque vehicular es una señal de que el transporte público no ha logrado consolidarse como la opción más confiable…”, afirmó.

Indicó que, aunque el transporte público sigue siendo el principal medio de traslado, la tendencia muestra un deterioro progresivo en su uso.

De los 34.6 millones de viajes diarios, 15.5 millones aún se realizan en transporte público, lo que confirma su papel como servicio estratégico.

Padilla consideró que la crisis es sistémica y requiere decisiones de fondo, no soluciones aisladas.

Señaló como una causa clave la brecha entre quienes diseñan políticas públicas y quienes operan el servicio.

“Hay una distancia muy grande entre la teoría y la práctica…”, dijo, al advertir que la falta de estabilidad en concesiones genera incertidumbre y frena la inversión.

“No puede ser que un gobierno invite a invertir y el siguiente cambie las reglas o expulse a los operadores…”, sostuvo, al pedir certidumbre jurídica y visión de largo plazo.

También alertó sobre la crisis del modelo económico del transporte, derivada del desbalance entre tarifas, subsidios y costos operativos.

Explicó que rubros como combustible, mantenimiento y renovación de flota han aumentado sin acompañamiento de tarifas o subsidios suficientes.

“Así es muy difícil sostener el servicio en el tiempo”, señaló.

Padilla afirmó que sólo una estrategia integral entre autoridades, operadores y especialistas permitirá revertir la crisis del sector.

“Sin una estrategia desde el más alto nivel… no vamos a resolver el problema”, advirtió.

Finalmente, informó que estos temas serán parte del 17 Congreso Internacional de Transporte, que se realizará el 7, 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, donde se buscarán soluciones viables para el sector.