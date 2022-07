Tren Maya viola la ley; Tamaulipas  en rojo y Gatell dice que baja C-19

Que no me vengan a mí de que “la ley es la ley”. No vengan con ese cuento de que “la ley es la ley”, dijo Andrés Manuel López Obrador apenas el 6 de abril.

Y sí. Declarar al Tren Maya un asunto de seguridad nacional viola la ley. Para que un asunto sea considerado así, el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional prevé seis supuestos: “Por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y perma- nencia del Estado Mexicano, que conlleven a: La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

-La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

-El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

-El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Fede- ración señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Esta- dos Unidos Mexicanos;

-La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

-La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo econó- mico social y político del país y sus habitantes.

Es aquí, con el sexto punto, con el que pretenden argumentar su in- fundada e ilegal decisión.

Concluir el Tren Maya es una obsesión para Andrés Manuel.

-Es un asunto de seguridad nacional y no por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas vamos a detener una obra, dijo en la mañanera de ayer.

Los trabajos en el tramo 5 continuarán, así, y que no nos vengan con que la ley es la ley (eso lo digo yo).

Sin importar la tala, sin importar la afectación a la naturaleza abundante en esa región, pese a que siempre aseguró que no se tiraría ni un árbol.

Será un daño a la ecología irreversible.

Y es así, pese a que existen amparos, que no sirven cuando se trata de un asunto de seguridad nacional.

Por eso buscaron ese artilugio para justificarse.

Y es que según Claudia De Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, no sólo viola la suspensión, sino que le cambia la naturaleza jurídica al amparo que promovieron ambientalistas y ONGs.

Así las cosas en el gobierno que prometió ser distinto.

TAMAULIPAS EN ROJO… LÓPEZ-GATELL DICE QUE BAJAN

Mientras Tamaulipas volvió a semáforo rojo por el disparo en casos de Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, asegura que los contagios van a la baja… aunque no significa que se extingan.

Hay indicios que así lo demuestran, asegura.

El aumento es ya menor a lo que se presentó en las catorce semanas anteriores, dice el epidemiólogo que calificó como un escenario “muy ca- tastrófico” si se llegaba a 60 mil muertos… y ya suman 700 mil oficiales.

Haga sus cuentas y, seguro, le dará un millón.

Vámonos:

Casi siete de cada diez se siente inseguro en México. Encuesta Nacio- nal sobre Seguridad, del Inegi, aunque en Palacio Nacional tengan otros datos.

¿Usted es parte de esos siete?

