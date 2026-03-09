El trofeo de la Copa del Mundo es el premio más codiciado del futbol. Conoce cuánto pesa, de qué material está hecho y las curiosidades del galardón del Mundial 2026

México recibió recientemente la Copa del Mundo de la FIFA, el trofeo más reconocido y simbólico en la historia del futbol mundial.

Como parte de su gira internacional previa al Mundial 2026, el galardón ha recorrido distintos países del continente y llegó a territorio mexicano para presentarse ante aficionados y autoridades.

Un recorrido especial por ciudades mexicanas

Durante su estancia en el país, la mítica copa inició su recorrido en Guadalajara, una de las sedes del próximo Mundial. Posteriormente, el trofeo tuvo una aparición destacada en un evento que rápidamente llamó la atención del público y de los medios de comunicación.

La aparición en la conferencia de Claudia Sheinbaum

El trofeo fue presentado durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde la mandataria tuvo la oportunidad de sostener la Copa del Mundo frente a las cámaras.

En el evento también estuvo presente Bebeto, legendario exfutbolista brasileño y campeón del mundo, quien acompañó la presentación del histórico trofeo.

La imagen que se volvió viral

La fotografía de Claudia Sheinbaum levantando la Copa del Mundo se viralizó rápidamente en redes sociales. La escena generó miles de reacciones, comentarios y debates entre los aficionados, ya que muy pocas personas en el mundo tienen permitido tocar o levantar el trofeo original.

Las estrictas reglas de la FIFA

De acuerdo con los estatutos de la FIFA, el privilegio de levantar la Copa del Mundo original está estrictamente limitado. Esta norma busca proteger el simbolismo, la historia y el prestigio del trofeo, considerado uno de los más exclusivos del deporte internacional.

Quiénes pueden levantar la Copa del Mundo

Según el reglamento del organismo rector del futbol, solo los jugadores que han ganado el Mundial y los jefes de Estado de los países anfitriones o participantes cuentan con autorización para sostener el trofeo.

Las características del histórico trofeo

La Copa del Mundo de la FIFA no solo destaca por su significado, sino también por su impresionante diseño. El trofeo pesa aproximadamente 6.1 kilogramos, de los cuales cerca de 5 kilos son de oro de 18 quilates, lo que le da su característico brillo.

Además, mide 36.8 centímetros de altura y está sostenido por una base de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde que aporta elegancia y contraste al diseño.