TY Hilton anuncia su retiro de la NFL tras 11 temporadas: números, legado y su mensaje de despedida

El receptor acumuló cuatro selecciones al Pro Bowl y cinco temporadas de más de 1,000 yardas, incluyendo el liderato de la liga en 2016 con 1,448 yardas recibidas.

El futbol americano profesional dice adiós a uno de los receptores más completos de su generación. TY Hilton anunció este fin de semana su retiro oficial de la NFL a través de un mensaje en la red X, poniendo punto final a una carrera de 11 temporadas que lo consolidó como una de las figuras más importantes en la historia de los Indianapolis Colts y uno de los mejores en su posición durante la última década.

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Las palabras de un jugador agradecido

El mensaje de Hilton fue tan directo como emotivo. «Después de un viaje increíble, es hora de retirarme del fútbol y comenzar un nuevo capítulo», escribió el receptor originario de Miami. En su despedida, tuvo palabras especiales para el dueño de los Colts, el Sr. Irsay, y para toda la organización de Indianápolis por haberle dado la oportunidad de cumplir su sueño. También agradeció a los Dallas Cowboys por haberle abierto la puerta para seguir jugando al final de su carrera.

De Florida Internacional a la élite de la NFL

Hilton llegó a la liga como selección de tercera ronda en el Draft de la NFL de 2012, procedente de la Universidad de Florida Internacional, una escuela que rara vez produce talentos de primer nivel en el fútbol americano profesional. Lo que nadie imaginaba entonces es que ese joven de Miami se convertiría en uno de los receptores más temidos de la AFC durante casi una década.

Con los Colts, Hilton acumuló cuatro selecciones al Pro Bowl y cinco temporadas superando las 1,000 yardas recibidas. Su mejor campaña llegó en 2016, cuando lideró toda la NFL con 1,448 yardas recibidas, una marca que lo colocó en la conversación de los mejores receptores de su era. Al cierre de su carrera, ocupa el tercer lugar histórico de la franquicia de Indianápolis en recepciones y yardas recibidas, y el cuarto en touchdowns recibidos, números que hablan por sí solos sobre su impacto en la organización.

Su breve paso por Dallas y el retiro tardío

Su última aparición en un partido de la NFL ocurrió en diciembre de 2022, cuando militó brevemente con los Dallas Cowboys y registró siete recepciones para 121 yardas en tres partidos. Aunque no volvió a jugar desde entonces, Hilton no había formalizado su retiro hasta este anuncio, cerrando oficialmente un capítulo que comenzó más de una década atrás en las canchas universitarias de Florida.

Con su salida, la NFL pierde a uno de los receptores más elegantes y efectivos de su generación, un jugador que demostró que el talento no entiende de universidades pequeñas ni de rondas bajas en el draft.