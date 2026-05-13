U2 paraliza la CDMX: Bono y la banda graban “The Street of Dreams” en el Centro Histórico

La banda irlandesa U2 grabó este martes el video de su nueva canción “The Street of Dreams” en el Centro Histórico de la CDMX subidos en un autobús.

Pocas veces una grabación musical detiene una ciudad entera, pero U2 tiene ese poder. Este martes 12 de mayo, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtieron en el escenario de algo que difícilmente olvidarán quienes estuvieron presentes: la banda irlandesa eligió la capital mexicana para grabar el video de lo que será su nueva canción, que llevaría por título “The Street of Dreams” (La Calle de los Sueños), según dejaron entrever durante la jornada.

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Un autobús, cuatro leyendas y miles de fans

Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton se instalaron sobre un autobús para llevar a cabo la grabación, una imagen que inevitablemente evoca momentos icónicos de la historia del rock. Miles de seguidores se apostaron desde temprano en las calles del Centro Histórico para ser parte del momento, llenando las banquetas y los alrededores con una energía que rara vez se ve en una producción de esta naturaleza.

Así suena #U2 The Streets Of Dreams / La Calle de los Sueños en México vía TikTok Tenochhttps://t.co/P7cGX4sdhK pic.twitter.com/ADQN3oIwKe — U2Valencia (@U2Valencia) May 12, 2026

La convocatoria no fue oficial, pero la voz corrió rápido: U2 estaba en la CDMX y la gente respondió.

Cuando se fue la luz, llegó la magia

El momento más inesperado de la jornada llegó cuando un corte de electricidad interrumpió la grabación. Lejos de desaprovechar la pausa, los cuatro integrantes de la banda decidieron conectar directamente con el público y comenzaron a interpretar versiones acústicas de algunas de las canciones más queridas de su extenso repertorio, un catálogo que ya abarca casi cinco décadas de historia musical.

Lo que empezó como un contratiempo técnico se transformó en uno de esos instantes espontáneos que los fans guardan para siempre: U2 en acústico, sin amplificadores ni producción, en medio de las calles del Centro Histórico de una de las ciudades más grandes del mundo.