Se presentaron denuncias ante la FGR por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, aseguró que refuerza acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste y ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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Ello, luego de que la Secretaría de Hacienda indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el grupo criminal mencionado.

Señaló que la UIF llevó a cabo el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.

📢 #Comunicado Hacienda



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU refuerza acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros… pic.twitter.com/Ky4VhOvQSv — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 14, 2026

Asimismo, aseguró que se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. También, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.

Y se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos. Hacienda señaló que, de manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

En tanto que se presentaron denuncias ante la FGR por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. “Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, refrenda su compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada.