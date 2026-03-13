Un extraño enemigo

La reforma electoral cayó, pero las heridas siguen abiertas. Desde el PT, Reginaldo Sandoval pidió a Morena autocrítica y recordó que su partido ha acompañado a López Obrador desde 2006. “Ahora se nos trata como extraños”, reclamó. El mensaje llega después del rechazo petista a la reforma y del anuncio de un nuevo intento constitucional con el plan B. En la coalición oficialista siguen sin cerrar filas. El Partido del Trabajo advierte que no es un aliado decorativo ni un adversario interno. Morena tendrá que recomponer la relación si quiere que se apruebe el nuevo proyecto de Sheinbaum.

Nuevos retos reformadores

Las reformas constitucionales del llamado plan B que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum la próxima semana serán analizadas en fast track, pues el presidente de la Comisión de la Reforma Político Electoral, Víctor Hugo Lobo, adelantó que el dictamen estará listo a finales de marzo o a principios de abril, pues los tiempos apremian. Y es que además del Senado, la legislación tendría que pasar por los Congresos locales, que resultarán afectados por la reforma. ¿Se darán un balazo en el pie?

“Triunfo” de Morena

En busca de cambiar la narrativa tras la votación en la Cámara de Diputados, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el rechazo a la reforma electoral enviada por la presidenta Sheinbaum terminó siendo “un verdadero triunfo” para Morena y advirtió a quienes votaron en contra que el tema se reflejará en las urnas. Durante su participación en el programa La Moreniza afirmó que “ahora nos vamos a ver en la elección del 27 y van a ver qué arrastrada les va a dar el pueblo de México por andar votando en contra de lo que quiere el pueblo de México”. Veremos.

Fuego amigo

La agrupación Que Siga la Democracia denunció que entre el 11 y el 15 de febrero, unos días antes de que concluyera el plazo de afiliaciones de quienes aspiran a convertirse en partidos políticos, Morena hizo afiliaciones masivas, poniendo en riesgo a las organizaciones que están en el proceso. Alertó que el INE detectó duplicidades entre padrones de afiliación, es decir, personas que aparecen registradas tanto en partidos políticos vigentes como en organizaciones en proceso de registro, lo cual, enfatizó, es muy grave. A ver si le hacen caso.

“Todo bajo control”

Parece que cada vez que alguien menciona el Mundial, aparece la misma pregunta nerviosa: “¿y México sí podrá con la seguridad o esto termina en episodio de Narcos: edición FIFA?” El canciller Juan Ramón de la Fuente salió bastante confiado a decir que todo está bajo control y que el país lleva más de un año alistando el operativo. Según la narrativa oficial, el gabinete de seguridad ya contempló todos los escenarios posibles, desde multitudes felices hasta visitantes demasiado creativos con las reglas migratorias. En resumen: todo está previsto, todo está coordinado y todo será seguro. Ahora solo falta lo más sencillo del mundo… que la realidad coopere.