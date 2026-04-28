Un hombre de 89 años irrumpe armado en Atenas y provoca jornada de terror

Un hombre de 89 años protagonizó un tiroteo en Atenas tras atacar una oficina pública y el Tribunal de Apelaciones, con saldo de cinco heridos.

Momentos de tensión se vivieron en Atenas luego de que un hombre de 89 años protagonizó un ataque armado en dos edificios públicos, dejando al menos cinco personas heridas y desatando un amplio operativo policial en la capital griega.

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El agresor irrumpió primero en una sede del Organismo Nacional de Seguridad Social (EFKA), donde abrió fuego e hirió a un trabajador, para después trasladarse al Tribunal de Apelaciones, donde continuó el ataque.

El agresor atacó dos puntos en Atenas

El primer episodio ocurrió en el barrio de Kerameikos, donde el atacante ingresó armado a las oficinas del organismo público y disparó contra un empleado, lesionándolo en una pierna.

Después abandonó el lugar en taxi y se dirigió al Tribunal de Apelaciones, donde volvió a accionar su arma.

En ese segundo ataque, cuatro funcionarios judiciales resultaron heridos con lesiones reportadas como leves.

Testigos relataron escenas de pánico dentro del recinto, donde el hombre disparó en varias ocasiones antes de abandonar el arma y huir.

🔴 Gunman opened fire at a social security office and a courthouse in central Athens, wounded several people before fleeing.



Reports from Greek police indicates that the suspect is an 89-year-old man, with the manhunt is underaway. pic.twitter.com/8hXRIalyb8 — Clash Observer (@clashobserver) April 28, 2026

Operativo para localizar al atacante

Tras los hechos, autoridades de Grecia desplegaron una búsqueda para dar con el responsable, quien logró escapar antes de ser detenido.

Cámaras de seguridad captaron al sospechoso alejándose con aparente calma tras el tiroteo, mientras cuerpos de seguridad acordonaron la zona.

La cercanía del tribunal con instalaciones policiales elevó la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios públicos.

Condenan fallas de seguridad tras el ataque

La Asociación de Jueces y Fiscales de Grecia calificó lo ocurrido como un hecho “sin precedentes” y cuestionó las medidas de protección en los tribunales.

El caso abrió debate sobre los protocolos de seguridad en espacios gubernamentales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

El tiroteo dejó una escena inédita en Atenas, con cinco heridos, un agresor prófugo y nuevas dudas sobre la seguridad en instituciones públicas.