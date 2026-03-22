Uziel Muñoz finaliza décimo en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026

En una final de alto nivel competitivo, el atleta tricolor registró una mejor marca de 20.30 metros para quedar muy lejos de Tom Walsh

Uziel Muñoz ha finalizado su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Pista Cubierta 2026. El mexicano se ubicó en la posición 10 del impulso de bala en Torún, Polonia gracias a un lanzamiento de 20.30 metros. Con eso, el chihuahuense puso fin a su temporada Indoor en la que, si bien el resultado no ha sido el esperado, le dejó la experiencia necesaria para afrontar sus próximos desafíos en su disciplina.

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En una final de alto nivel competitivo, el atleta tricolor registró una mejor marca de 20.30 metros para quedar muy lejos de Tom Walsh, quien gracias a un lanzamiento de 21.82 metros, finalizó en lo más alto del podio. La plata fue para Jordan Geist con 21.64, mientras que el bronce se lo llevó Roger Steen.

El olímpico Uziel Muñoz 🇲🇽 se ubicó entre los 10 mejores exponentes en impulso de bala del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 en Polonia.



👉🏻 Cerró en el décimo lugar con una marca de 20.30m.



¡Reconocemos el esfuerzo y entrega de nuestros seleccionados nacionales! 👏🏻 pic.twitter.com/YsTyasiVnJ — CONADE (@conadeoficial) March 22, 2026

Muñoz llegó a la prueba como un contendiente, luego de que sus últimas dos marcas antes de llegar a Polonia habían sido de 20.74 y 20.71. Pero ‘El Cañón de México’ se quedó corto a pesar de que llegaba a la justa con ese respaldo de sus logros recientes y luego de haber ganado la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025.

Pero finalmente, el de Casas Grandes, Chihuahua, no pudo cumplir con sus expectativas. Octavo lugar en los Juegos Olímpicos París 2024, se enfocará ahora en su debut en la Liga Diamante, donde volverá a enfrentarse a los mejores del mundo. La temporada al aire libre será la oportunidad de recuperar el terreno perdido.

Uziel Muñoz se mete al 🔝 mundial 💪🇲🇽

Con un lanzamiento de 20.30 m, el mexicano se colocó en el top ten del impulso de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo en Polonia 🇵🇱, consolidándose entre la élite internacional.

¡México presente en grande! 🔥 pic.twitter.com/UIvGBEAibr — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 22, 2026

Con el décimo lugar de Uziel, México puso fin a su histórica participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Pista Cubierta con una medalla de plata obtenida por Erick Portillo en salto de altura y un décimo lugar de Uziel Muñoz en el impulso de bala.