Vecinos de Ixtapaluca escalan protestas contra gaseras clandestinas que operan frente a escuelas pese a clausuras

Pese a clausuras de Protección Civil, gaseras como Regio Gas y Gas Zippo en Ixtapaluca reabren con otro nombre entre denuncias de corrupción.

Pese al alto riesgo que representa la instalación de distribuidoras de gas, estas instalaciones clandestinas han crecido de manera exponencial en el municipio de Ixtapaluca, denunciaron vecinos, quienes aseguran que, luego de que hicieron una manifestación frente al palacio municipal, radicalizarán sus protestas.

LEE ADEMÁS: Rafael González: exhiben video de su esposa con un cuchillo; ella mantiene denuncia contra el ex Recodito

Los inconformes dieron a conocer que apenas el pasado 25 de febrero, expusieron a las autoridades de Protección Civil así como al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México que habían clausurado algunas instalaciones.

“Ya les dijimos, vamos a estar aquí hasta que de verdad quiten esas gaseras, a los funcionarios corruptos no les importan nuestras vidas, la de los niños o nuestros abuelos, pero a nosotros sí”, dijeron vecinos de la zona.

Señalaron que las gaseras Regio Gas y Gas Zippo, que se han instalado frente a escuelas y mercados, siguen operando impunemente a pesar de que durante el mes pasado se clausuraron, y sentenciaron que se busca evitar una tragedia. “Ya se lo hemos dicho al personal de Protección Civil del municipio pero no les hacen caso”.

“De hecho hemos visto que ni siquiera tienen el equipo de seguridad para vender el gas, despachan desde las mismas pipas, es algo increíble lo que el municipio permite. Lo peor es que la corrupción lo hacen de manera descarada, hoy cierran una gasera de Gas Regio, al otro ellos mismos abren otra solo con otro nombre, pero con las mismas irregularidades, entonces solo se hacen mensos”, expuso Violeta Contreras, una de las vecinas afectadas.

“No les estamos pidiendo gran cosa, solo que hagan su trabajo, que revisen si cuentan con los permisos, si cuentan con las normas de seguridad. Sabemos que no y estoy segura de que con cualquier mínima inspección se darán cuenta de todo”, puntualizó la entrevistada.