Vence Fulham al Brentford 3 goles a 2

AGENCIA EFE

Foto: @FulhamFC

En un partido loco que pudo ganar cualquier surgió el serbio Aleksandar Mitrovic para frustrar la reacción del Brentford y dar el triunfo al Fulham (3-2), el primero en lo que va de Premier.

