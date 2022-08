Vence New York Red Bulls 2 a 1 al Atlanta United

AGENCIA EFE

Foto: @NewYorkRedBulls

CINCINNATI.- El venezolano Josef Martínez anotó un gol este miércoles, pero no pudo evitar el revés 1-2 de su equipo, Atlanta United, contra los New York Red Bulls, en la vigésima sexta jornada de la MLS.

JMi makes it TWO! (After a little bit of a VAR wait)@Audi I #RBNY pic.twitter.com/hb12te4cJX

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 18, 2022