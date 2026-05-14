Venta, exportación y producción de vehículos pesados se recupera en abril: INEGI

Pero siguen teniendo malas cifras en el acumulado de enero a abril de este año

La industria de vehículos pesados en México regresó al crecimiento en exportaciones y producción durante abril, según cifras del INEGI, aunque en los acumulados entre enero y abril registró caídas considerables.

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Se produjeron 12 mil 306 unidades pesadas, un 8.70% más frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), aunque en el acumulado de enero a abril la producción cayó 21.97% anual.

Las ventas al mayoreo mostraron un crecimiento de 19.15% anual, sumando dos meses de avances luego de una racha de 14 meses consecutivos de contracción. Las ventas al menudeo fueron de 2 mil 761 unidades, con una caída anual de 5.51 por ciento.

En el acumulado enero-abril, las ventas al menudeo registraron una caída de 28.88%, siendo la mayor contracción para un periodo igual desde 2019. Las ventas al mayoreo mostraron una contracción de 10.63% anual en los primeros cuatro meses del año, según análisis de Grupo Financiero BASE.

“La caída de las ventas de vehículos pesados se debe a la caída en la inversión fija bruta y al deterioro de las expectativas económicas en México, además de una mayor incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos“, aseveró BASE.

Se exportaron 10 mil 42 unidades en abril, un aumento de 12.03% respecto al mismo mes de 2025, siendo su primer avance desde mayo de 2025. Sin embargo, en el acumulado las exportaciones mostraron una caída de 21.46% anual, la mayor caída para un periodo igual desde 2020.

“La caída en las exportaciones se debe a la expectativa de que los aranceles podrían seguir por más tiempo, subiendo el precio de los vehículos pesados y afectando su demanda. Además, las caídas iniciaron antes de la imposición de aranceles, por lo que también reflejan el deterioro en algunos sectores de la manufactura en Estados Unidos“, observa el análisis de Grupo Financiero BASE.