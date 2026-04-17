La presidenta arribó a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , llegó este viernes a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. A su arribo, un grupo de mexicanos residentes en esa ciudad la recibió con porras, saludos y solicitudes de fotografías, en el inicio de su gira internacional en Europa.

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El encuentro ocurrió afuera de un hotel ubicado en la Plaza de España, donde decenas de connacionales ya la esperaban. Al descender del vehículo en el que se trasladó desde el aeropuerto, la mandataria se acercó a las personas que la rodeaban mientras se escuchaban consignas como “¡Presidenta, presidenta!” y “Es un honor estar con Claudia hoy”, en un ambiente de cercanía con la comunidad mexicana.

La presidenta sostuvo contacto directo con los asistentes mediante saludos, abrazos y firma de autógrafos. En redes sociales, difundió imágenes de su llegada acompañadas de un mensaje: “De México a Barcelona, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”, con lo que aludió al respaldo de connacionales fuera del país.

Durante la recepción, un grupo de músicos ofreció una breve presentación frente a la mandataria. Sheinbaum se detuvo para escuchar la interpretación y agradeció el gesto mientras continuaba la interacción con los asistentes. El momento incluyó tomas de fotografías y grabaciones que circularon en plataformas digitales como parte del inicio de su agenda pública en España.

De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón. pic.twitter.com/yTc0iiPJqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

El arribo de la jefa del Ejecutivo federal se enmarca en su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, encuentro internacional que reúne a jefes de Estado y representantes de distintos países. Durante su estancia en España, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La agenda de la visita también incluye un encuentro con la comunidad mexicana residente en España, además de actividades académicas en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, donde se prevén reuniones con especialistas y funcionarios. Estas actividades forman parte de la gira de trabajo programada del 16 al 19 de abril.

El viaje fue notificado al Senado conforme a la normativa vigente y se desarrolla mientras la Secretaría de Gobernación encabeza la conferencia matutina en Palacio Nacional. La operación institucional se mantiene en curso durante la ausencia temporal de la presidenta, con participación de integrantes del gabinete federal.

Durante el viaje, Sheinbaum publicó una fotografía a bordo del avión comercial que la traslada a Barcelona. “Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia”, escribió la mandataria en su publicación, con lo que informó el inicio de su gira de trabajo en Europa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en esta gira de trabajo, la presidenta viaja acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.