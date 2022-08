Violencia e inseguridad, riesgos para el sistema democrático: Córdova

PATRICIA RAMIREZ

Foto: Omar Flores / OEM-Informex

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que la inseguridad y la violencia son problemas graves, que pueden descarrilar el sistema democrático, por lo que urgió a las autoridades de todos los ámbitos a trabajar de manera coordinada para atacarlo.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, sentenció que ante la posible irrupción del crimen organizado en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México el próximo año, si las instancias de seguridad y las autoridades electorales trabajan de manera coordinada se puede evitar ese riesgo.

“Evidentemente el problema de la violencia es un problema que debemos resolver como sociedad, porque afecta todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el ámbito electoral”, sentenció tras enfatizar que hasta ahora ha habido un trabajo coordinado y que el Estado en su conjunto debe atacarlo.

Al participar en el parlamento alterno sobre la reforma electoral, que organiza el frente Va por México, el presidente del INE insistió en que una reforma electoral tiene que basarse en un diagnóstico claro y no en animadversiones, más cuando estamos a menos de dos años de las elecciones federales.

Señaló que en estos momentos ni siquiera es necesaria una reforma electoral, porque el sistema funciona bien y ha dado resultados positivos, por lo que enfatizó la necesidad de analizar el tema con cuidado.

“Sería la primera ocasión en 25 años que se pongan a prueba en una elección presidencial. No sé si sea el mejor momento para experimentar nuevas reglas”, acotó ante los legisladores del PRI, PAN y PRD.

Córdova Vianello apuntó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es, de aprobarse, una iniciativa refundacional, pues busca desparecer la estructura e integración del INE, definir que la operación territorial ya no sea centrada en la profesionalización, sino por funcionarios de temporada y el instituto tampoco sería responsable del padrón electoral, pero sin definir quién lo operaría, lo cual es muy riesgoso.

Asimismo, recalcó que en vísperas del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados deberá justificar cualquier recorte, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A su vez, legisladores de los tres partidos políticos del frente Va por México subrayaron que la propuesta de AMLO no pasará, porque es un cambio constitucional y Morena y sus aliados no tienen los votos para sacarla.