¡Volvió a la vida! Estadio Banorte recobró sus latidos y regresó el futbol al Coloso

La catedral del futbol mexicano registró casi el lleno para el juego entre México y Portugal

Al fin volvió a la vida el Coloso de Santa Úrsula. La casa más grande del futbol mexicano, el ahora conocido como Estadio Banorte, recobró sus latidos tras dos años cerrado, al volver a recibir a miles de aficionados la noche del sábado.

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Ya era tiempo de que recuperara su esencia, con el calor de la afición, de cara a la Copa del Mundo 2026, donde este estadio será sede por tercera vez en la historia (tras México 70 y 86).

Aunque aún faltan detalles en su remodelación, en el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, el inmueble lució espectacular.

La afición respondió al equipo de Javier Aguirre y, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, el estadio estuvo prácticamente lleno.

Solo se observaron pocos espacios vacíos, principalmente en la parte baja; el resto del estadio registró una gran entrada.

Con el paso de las semanas y rumbo al Mundial, el Estadio Banorte mejorará la experiencia del aficionado, aunque aún hay detalles por corregir.

Uno de ellos fue el WiFi en las gradas, que presentó fallas y saturación, dificultando la conexión.

Además, hubo confusión en accesos y circulación interna, aunque la situación mejoró conforme avanzó el evento.

Al medio tiempo se vivió un espectacular show de luces, acompañado del Cielito Lindo y los colores patrios (verde, blanco y rojo).

Todo ello marcó el renacer del Estadio Azteca, que volvió a vibrar con la energía de miles de aficionados.

También fue un adelanto de lo que será la inauguración del Mundial ante Sudáfrica el 11 de junio.

El rugido de la afición regresó al Estadio Azteca, que más allá del nombre comercial, sigue siendo el recinto más importante del país.

Este estadio apunta a ser la fortaleza de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Un torneo en el que el equipo de Javier Aguirre buscará hacer historia y llegar a cuartos de final, con el apoyo de un estadio que volvió a latir:

El Azteca late. El Azteca ruge.