¿Debes ligar tu CURP a WhatsApp en México? Lo que pasaría en 2026 si no lo haces

¿Es obligatorio vincular tu CURP con WhatsApp en 2026? Conoce qué dice la propuesta, posibles cambios y si podrías perder acceso a la app

Los mexicanos deberán cumplir con el trámite obligatorio de vinculación de su línea celular con la CURP en 2026, una medida implementada para reforzar la seguridad y reducir delitos como la extorsión y los fraudes telefónicos en todo el país.

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Esta iniciativa busca que cada línea móvil tenga un responsable identificado, lo que permitirá a las autoridades tener un mayor control sobre el uso de los dispositivos y así disminuir actividades ilícitas relacionadas con llamadas y mensajes anónimos.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Las compañías telefónicas comenzarán a aplicar una suspensión progresiva a las líneas que no estén vinculadas a la CURP, lo que significa que los usuarios podrían perder funciones clave del servicio móvil si no cumplen con este requisito.

Aunque el celular no dejará de funcionar por completo, sí tendrá importantes restricciones, ya que no podrá conectarse a redes 4G o 5G, lo que impedirá el uso de datos móviles y limitará muchas de sus funciones fuera de redes Wi-Fi.

¿WhatsApp dejará de funcionar?

Actualmente, WhatsApp funciona de manera independiente a las compañías telefónicas, por lo que no se verá afectado directamente; sin embargo, existe la posibilidad de que en el futuro se establezcan regulaciones que condicionen su uso a líneas registradas.

Los usuarios pueden verificar qué líneas están registradas con su CURP a través de las plataformas de su compañía telefónica, siguiendo pasos como ingresar al portal, seleccionar su operador, consultar el registro y, en caso necesario, reportar o dar de baja números desconocidos.

Fecha límite para cumplir el trámite

El proceso inició en enero de 2026 y tendrá como fecha límite el 29 de junio de 2026; después de ese día, quienes no hayan realizado el registro podrían perder el servicio temporalmente, teniendo que completar el trámite para recuperarlo y evitar quedar incomunicados.