Zelenski, dispuesto a dialogar con Rusia

KIEV, Ucrania (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este miércoles que está dispuesto a dialogar “hasta el final de la guerra” con la Federación rusa y su presidente, Vladímir Putin, después de que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijera que el éxito de las negociaciones de paz dependerá de la disposición de Kiev a tener en cuenta las exigencias de Moscú.

“Estamos dispuestos a cualquier formato de diálogo. Lo quiera o no, estoy dispuesto a dialogar. Lo estuve durante los últimos tres años y sigo estando dispuesto, hasta el final de la guerra, a dialogar con la Federación Rusa y su presidente”, dijo Zelenski en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que se encuentra de visita en el país.

El mandatario ucraniano apuntó que Rusia ya transmitía este mensaje (de ser favorables al diálogo) a través de los medios de comunicación “hasta que comenzaron la ofensiva” y opinó que, pese a las señales públicas, Moscú “no está preparado para una resolución pacífica”.

En una conversación telefónica con su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, Lavrov afirmó que “los resultados de las conversaciones dependerán totalmente de la disposición de Kiev de tomar en cuenta sus legítimas exigencias”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Lavrov hizo estas declaraciones después de que Rusia entregara el pasado día 15 a Ucrania su contrapropuesta al proyecto de acuerdo presentado recientemente por Kiev a Moscú sobre las garantías de seguridad que exige a cambio de no entrar en la OTAN.

Durante la rueda de prensa, Zelenski se refirió en términos similares al ser preguntado por la situación en Mariupol y la posibilidad de liberar esta localidad asediada por las tropas rusas desde hace más de un mes donde permanecen unas 120.000 personas, según el presidente ucraniano.

Aunque descartó la posibilidad de liberar esta ciudad por las armas (“hasta ahora no tenemos suficientes armas de este tipo para trabajar en esta dirección”, dijo), se refirió también a una posible vía diplomática.

“Hasta ahora, Rusia no ha estado de acuerdo con esto. A pesar de las señales públicas, cuando dicen que están abiertos, dispuestos a intercambiar, que la pelota está en nuestro campo, siguen haciendo su juego”, añadió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...