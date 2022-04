Aberrante resolución de la SCJN en contrataciones

POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador estalló hoy ante la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes echaron abajo la restricción de que funcionarios públicos puedan contratarse con la iniciativa privada hasta después de diez años de concluido su cargo y estableció que esto es una ‘aberración’.

“Como es posible que se regrese a lo de antes”, se cuestionó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, minutos antes de conversar vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El Presidente indicó que esto es la “verguenza nacional” y una involución del tamaño de que quien en el pasado privatizó los ferrocarriles después se empleó en la empresa que fue beneficiada, expuso al exhibir, nuevamente, el caso del ex presidente Ernesto Zedillo.

Agregó que lo mismo ocurrió con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que después de favorecer a la empresa española Ibedrola se contrató, de igual manerra, con ella.

“No estoy de acuerdo con eso y no me voy a quedar cayado ante esta aberración”, expresó y dijo que agotará todo tipo de recurso para que esto no progrese.

Pidio a los ministros de la Corte definirse, actuar con legalidad y sobre todo valer por la justicia.