Adán Augusto no es presidenciable: AMLO

POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó al Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, como posible candidato a la presidencia de la República en 2024.

Aclaró que el titular de la Secretaría de Goberncaión (SG) acude a mitines para promover la consulta de revocación de mandato, pero es precandidato.

López Hernández participó en eventos públicos en Sonora y Coahuila para promover la revocación y criticar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por su actuación en la vida política del país, pero el Presidente lo deslindo de responsabilidades y aseguró que sólo cumple con su trabajo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional pidió que si hay alguna denuncia contra del secretario de Gobernación, la autoridad competente debe resolver al respecto.

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen y se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia”, aclaró.

Añadió que Adán Augusto le está ayudando a la transformación del país, por lo que pidió a la oposición que no se confundan; “él no está haciendo campaña”.

Reiteró que Adán le ayuda mucho y no tiene agenda propia, sino trabaja por el interesd del pueblo.

“La protección del pueblo, el beneficio del pueblo, con la paz y la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”, destacó.