El dirigente y senador del PRI criticó la ausencia de MC y la abstención del PAN, al acusar que evitaron definirse en un momento clave

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) de evadir su responsabilidad política durante la votación en el Congreso de Sinaloa sobre la sustitución del gobernador tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya .

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Moreno Cárdenas señaló que los diputados de MC “simplemente no se hayan presentado a votar”, mientras que el PAN “decidió abstenerse”, lo que calificó como una falta de definición en un momento clave. “En una decisión así, no hay espacio para tibiezas ni medias tintas”.

Advirtió que la falta de participación en la votación equivale a una forma de respaldo indirecto al gobierno estatal emanado de Morena, al señalar que “cuando Sinaloa más los necesitaba, decidieron ponerse del lado del narcogobierno”.

Por lo anterior, el senador priista sostuvo que “la ausencia y la abstención no son posturas”, sino formas de evitar asumir una responsabilidad frente a la ciudadanía e indicó que los representantes populares deben fijar posición y actuar incluso ante presiones políticas, al considerar que “la gente no eligió representantes para verlos ausentes o en silencio en los momentos clave”.

En su mensaje, Moreno Cárdenas afirmó que, con estas decisiones, ambos partidos “dejaron de representar a quienes confiaron en ellos” y señaló que su conducta resulta funcional a intereses que buscan mantener el statu quo político en la entidad.

El dirigente del PRI concluyó que la oposición, desde su perspectiva, debe ejercerse “de frente, con valor, carácter y decisión”, y advirtió que la omisión o la indefinición política en momentos clave tiene implicaciones en la representación democrática y en el equilibrio de poderes en los congresos locales.