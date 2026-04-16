Presentaron ante la Cámara de Diputados firmas recabadas en asambleas de 80 comunidades para prohibir esta práctica en la Constitución.

Organizaciones campesinas y colectivos ambientalistas protestaron frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro, quienes exigieron que se rechace cualquier intento de legalizar o promover la fracturación hidráulica bajo el concepto de “fracking sustentable” , porque afectaría seriamente al medio ambiente.

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Aproximadamente un centenar de indígenas de las etnias Tének y Náhuatl entregaron actas de asambleas comunitarias y firmas de sus integrantes para declarar sus territorios libres de fracking .

Los manifestantes, provenientes de la huasteca potosina, señalaron que esta práctica generaría una grave contaminación de sus manantiales y de sus entornos naturales y advirtieron que ya hay una iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados, por lo que exigieron frenarla.

Riesgos del fracking para comunidades

Rosa Itsel Peña Soto, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua, mecanismo ciudadano creado para supervisar, defender y garantizar el derecho humano al agua en México, frente a la crisis hídrica y la ausencia de una Ley General de Aguas que asegure acceso equitativo, advirtió que el fracking pone en riesgo la salud de los pueblos originarios y la preservación de sus territorios, por lo que exigieron que se establezca una prohibición expresa del fracking en la legislación mexicana.

Además, demandó respeto a los derechos de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre política energética y aclaró que entregaron a la presidenta de la Cámara de Diputados las firmas de 80 comunidades para elevar a rango constitucional la prohibición de fracking.

Diputados defienden extracción de gas

A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que la exploración y extracción de gas natural es una vía estratégica para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia del exterior y garantizar el abasto que demanda el desarrollo de nuestro país.

Consideró que se debe decir sí al fracking, pero con responsabilidad ambiental y eficiencia administrativa y este proceso debe realizarse con estricto apego a las normas ambientales y bajo los más altos estándares técnicos y regulatorios, asegurando la protección del entorno y de las comunidades.

“La definición pudo haber sido antes, pero avanza en la dirección correcta al asumir la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas natural“, sentenció.