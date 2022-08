América presenta oficialmente al urguayo Brian Rodríguez

REDACCIÓN OVACIONES

Foto: Martín Montiel

El uruguayo Brian Rodríguez fue presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador del América, equipo del que ya tiene bastante conocimiento gracias a Carlos Vela, compañeros en LAFC de la MLS.

El mediocampista dijo que el Bombardero le habló de México y hasta de la rivalidad entre América y Chivas, aunque no quiso entrar en más detalles.

“Sí me ha hablado muchísimo sobre México, sobre la Liga MX, pero bueno eso (rivalidad con Chivas) me lo guardo para mí, para no comprometerlo”, dijo el charrúa.

Sobre el buen paso de las Águilas en el Apertura 2022, seis triunfos al hilo, Rodríguez comentó:

“He visto cómo juega el equipo, pero como dije anteriormente espero poder llegar al equipo y entrenar con el grupo; sé que hay una competencia muy grande, pero vengo a aportar mi granito de arena, vengo a ayudar al América en sus objetivos y dar lo mejor donde me toque“.

Por último, descartó que su llegada a las Águilas sea el mayor reto de su carrera, pero sí le gustaría aprender lo más posible.

“No sé si sea el mayor, pero sí sé dónde estoy, es un gran equipo, sí lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida. Tengo 22 años, vengo a acrecer acá, a aprender mucho junto a mis compañeros”.