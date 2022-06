AMLO y Kerry alcanzan importantes acuerdos

Importantes acuerdos se alcanzaron entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para clima de Estados Unidos. Y es que durante la última reunión que sostuvieron la semana pasada, en la que estuvo presente el embajador de ese país Ken Salazar, México suscribió los siguientes compromisos que asume el presidente en el marco del T-MEC con John Kerry: 1-Proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas para incrementar la producción de energía limpia. 2- Pemex destinará 2 mil millones de dólares con el objetivo de reducir hasta en 98 por ciento las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera 3-México se suma al compromiso de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes para 2030. 4-Se construirá un Parque Solar Fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora. 5-17 empresas estadounidenses invertirán en México para producir mil 854 megawatts de energía solar y eólica. 6-Se crearán parques solares en la frontera de México con EU y redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión American. 7-Modernización de las seis refinerías ubicadas en México. Además de la adquisición de Deep Park y la construcción de una nueva refinería en Dos bocas, Tabasco. 8-Se construirán plantas coquizadoras en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, lo que permitirá transformar el combustóleo en gasolinas menos contaminantes. 9-México está implementando el programa de reforestación más importante del mundo, con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Este programa significa una inversión anual de mil 500 millones de dólares. Los árboles sembrados absorben casi cuatro millones de toneladas de dióxido de carbono. 10-México se compromete a producir en 2024, cuando menos, el 35 por ciento de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Con estos compromisos, sin duda, López Obrador dio respuesta a los reclamos de los empresarios norteamericanos que también se reunieron con él en diversas ocasiones para tratar sus preocupaciones en materia energética y medio ambiente.

CELEBRA TRIUNFO DE LA IZQUIERDA EN COLOMBIA

Quien se dijo “muy contento” fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien en su conferencia mañanera celebró el triunfo de Gustavo Petro, candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Colombia. López Obrador aseguró que con este triunfo se inaugura una nueva etapa en América Latina donde avanza el movimiento de gobiernos progresistas que México inició. “Sí avanza el movimiento progresista en el continente (…) Estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los gobiernos democráticos con dimensión social en nuestra América (…). “Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían un gobierno progresista. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva, y empiezan a haber triunfos, y el de ayer fue histórico”, declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, indicó.

RICARDO MONREAL, JUNTO CON TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, DAN BIENVENIDA A JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN AL SENADO

Muy buena convocatoria tuvo el senador Ricardo Monreal a la reunión de la Junta de Coordinación Política a la que citó para dar la bienvenida a su amigo y colaborador José Manuel del Río Virgen quien estuvo preso de manera injusta en Veracruz durante seis meses. Y es que las oficinas de este órgano de gobierno estuvieron llenas de legisladores de todos los grupos parlamentarios como Josefina Vázquez Mota y Kenia López del PAN, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu, Beatriz Paredes y Mario Zamora del PRI; de MC, Dante Delgado, del grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, del PRD; Miguel Ángel Mancera; Eduardo Ramírez, Cristóbal Arias e Imelda Castro de Morena, entre otros que arroparon al secretario técnico de la JUCOPO. Los legisladores coincidieron en que Veracruz es un estado fallido porque se utiliza la justicia para perseguir a los opositores. Calificaron al gobernador de la entidad como un peligro para México y se pronunciaron por actuar como Senado de la República para frenar los excesos que se viven en ese estado y modificar las leyes para que la prisión preventiva no se use para persecuciones. Además pidieron que el gobernador Cuhitláhuac García y a AMLO que se disculpen públicamente con del Río Virgen. Así que una vez más el tiempo le dio la razón a Ricardo Monreal quien no abandonó su lucha por la justicia a pesar de que un grupo de senadores de su partido buscaban que se le removiera de su cargo como coordinador por promover la Comisión que investigaba las irregularidades que se detectaron en ese estado. Por eso con una amplia sonrisa Monreal exclamó: “Hoy celebramos la libertad y la justicia. Gracias a las instancias jurisdiccionales de la administración federal, José Manuel del Río se reincorpora a sus funciones como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. José Manuel del Río ha sido exonerado de los delitos que dolosa y falsamente le fueron imputados por autoridades locales de Veracruz. (…) De haberse aplicado la ley desde un principio, nadie hubiese podido arrebatarle a José Manuel 178 días de libertad”, enfatizó.

LOS PRESIDENCIABLES DE MORENA MÁS ACTIVOS

La carrera por la sucesión presidencial en Morena está más activa que nunca. Y es que una vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio practicamente el banderazo de salida, los presidenciables están más presentes y se hacen notar. Para muestra basta recordar que el canciller Marcelo Ebrard anunció que iniciará un recorrido por todo el país para buscar los apoyos para su candidatura. Claudia Sheinbaum no será la excepcion y seguramente la veremos en más foros. Mientras que Ricardo Monreal se mantiene cuidadoso para no violar la ley electoral, pero no por eso cesan sus actividades y Adán Augusto López se mantiene muy cercano al Presidente López Obrador lo que le permite hacerse visible. Así que ya veremos cómo transcurre la carrera y cómo los presidenciables logran sumar a sus proyectos para obtener la tan anhelada candidatura presidencial de Morena.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA CELEBRA A PAPÁS EN EL SENADO

Un domingo de convivencia con padres de familia tuvo Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Senado les reconoció por ser ejemplo para sus hijos. Ahí el perredista les hizo entrega de un pastel artesanal e hizo un recorrido con ellos por las instalaciones de la Cámara alta. Ya de lleno en sus labores legislativas, Mancera se sumó a las voces de exigencia de legisladores de diversos grupos parlamentarios que, a través de un punto de acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente solicitaron que las autoridades de Puebla lleguen hasta las ultimas consecuencias en el esclarecimiento del asesinato del joven Daniel Picazo González quien fue linchado por ciudadanos de la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango. También el senador Mancera fue el encargado de dar la bienvenida en nombre de su bancada a José Manuel del Río Virgen a sus trabajos en la Junta de Coordinación Política luego de estar preso injustamente en Veracruz durante seis meses.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE EXCLUIR A ALEJANDRO MORENO DE LA ALIANZA OPOSITORA

Anticipándose a las próximas elecciones y fiel a su partido, el senador del PAN Víctor Fuentes Solís, pidió a la dirigencia de Acción Nacional excluir de la coalición opositora al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por considerar que este personaje político es una mancha para el proyecto alternativo que se intenta construir rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En una carta abierta, dirigida a los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD y a la opinión pública, el legislador panista considera que la alianza opositora debe estar compuesta por los mejores liderazgos, “no con los negros perfiles como el de Alito Moreno”, quien -subraya- en diferentes ocasiones se ha visto envuelto en escándalos de corrupción y abuso de poder. “No podemos permitir que una alianza tan fuerte como debe ser la nuestra dé lugar a malinterpretaciones que lejos de abonar, merme la lucha”, señala. “La presencia del actual Presidente del PRI en una alianza con el PAN solo mancharía el nombre de quienes decidan sumarse a la causa y muy seguramente sería la causa de una derrota más, no para los partidos en cuestión, sino para México”, alertó Fuentes Solís.

IGNACIO MIER CONVOCA A RETOMAR ACUERDOS EN EL CONGRESO

Con integencia y sobre todo prudencia el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, dijo que por el bien del país y el fortalecimiento de sus instituciones es necesario retomar el camino de los acuerdos y coincidencias en torno a las reformas pendientes en el Congreso de la Unión. “A nadie le conviene paralizar al Congreso o pausar el trabajo restante en el Poder Legislativo. Esta práctica daña la institucionalidad y genera mucha confusión entre el pueblo de México que eligió libremente a sus representantes para trabajar en mejores leyes”, señaló. Dicho lo anterior Ignacio Mier no desaprovechó la oportunidad para dejar en claro que en el caso de la Reforma Electoral, Morena va a impulsarla, porque “venimos de un movimiento que durante décadas ha luchado por fortalecer el sistema democrático en este país”.no debe haber duda que esta Reforma Electoral “nos pertenece porque Morena nació precisamente de un fraude electoral donde hubo vicios y maniobras para frenar nuestro avance. Después de que a nuestro presidente le robaron la Presidencia nos propusimos como meta reformar el sistema electoral para hacer una realidad el derecho ciudadano de votar y ser votado, que haya un órgano encargado de las elecciones que no sea una carga burocrática y que los partidos políticos apliquen la austeridad y que haya elecciones menos costosas”, expresó. Estaremos atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados en torno a este tema pues, el bloque opositor sigue firme en su intención de no discutir ni aprobar este tema.

EU ANALIZA LEVANTAR TEMPORALMENTE IMPUESTO A GASOLINA

En el transcurso de este fin de semana el presidente de Estados Unidos Joe Biden determinará si en su país se excenta de manera temporal el impuesto federal sobre la gasolina. Y es que esta medida es una de las opciones que está considerando el gobierno de Biden para controlar la inflación y el aumento de los precios de la gasolina pues recordemos que es la más alta en los últimos 40 años. Estaremos atentos.

