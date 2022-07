Andanada Contra México

Muy cacaraqueada por varios diarios fue la solicitud de consultas de resolución de disputas hechas por Estados Unidos a México, como sí ya se estuviera en un panel de solución de controversias bajo lo estipulado en el T-MEC.

Lo cierto es que hay amplias posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre la participación de las empresas energéticas de EU en México, sin tener que aceptar condiciones perjudiciales para nuestro país, para la CFE o Pemex.

Para el Presidente López Obrador se acabaron ya las ventajas ilegales de empresas extranjeras “voraces acostumbradas a robar”, por lo que el discurso de las energías limpias para hacer negocios sucios ya no funciona.

La andanada en buena parte de los medios nacionales hace recordar las acciones de los ultraconservadores del siglo XIX que buscaban en Europa un gobernante para México, como parece ser la intención del neoliberalismo actual, reflejo del capitalismo salvaje.

Por lo pronto la Secretaria de Energía revisará las propuestas de los representantes de las empresas estadounidenses para que se opere bajo el respeto a las leyes y todo se aclare en un plazo de 75 días de conformidad a las legítimas ganancias del sector privado nacional y foráneo, pero también en defensa del interés público del pueblo de México.

Es de esperarse que existan diferendos con una o dos empresas que pretenden mantener ilícitas ventajas en la generación y comercialización de la energía, pero no debe ser una situación generalizada.

El gobierno de México debe tener como principio la defensa de los intereses nacionales y no los del sector privado, como sucedió en los regímenes anteriores.

SUSURROS

La pandemia del Covid-19 sigue haciendo estragos en la economía mundial a pesar de que la vacunación masiva ha disminuido el número de hospitalizados y fallecidos, pero la proliferación de contagios genera un amplio ausentismo laboral de grandes daños.

En México han solicitado al IMSS incapacidad laboral por medios digitales más de 124 mil trabajadores en tan solo la última semana, Estas cifras, de acuerdo a la Coparmex, se han incrementado entre 15 y 20 por ciento durante la quinta ola del Covid-19.

Difícil impulsar la recuperación económica bajo estas condiciones a las que se suma la carestía provocada por las medidas económicas en contra de Rusia tras el inicio de la guerra con Ucrania. No son buenas las expectativas para la economía, ni aquí ni en China.

