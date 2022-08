Aprueban destitución de Alito en Comisión de Gobernación

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Daniel Hidalgo / OEM-Informex

Con la ausencia de Alejandro Moreno Cárdenas, los diputados de Morena, el PT y PVEM aprobaron remover al priista de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y que sea el pleno el que ratifique este acuerdo.

En una sesión a lo que solo acudieron los legisladores de estas tres fuerzas políticas y tras un receso para definir la ruta jurídica, los legisladores avalaron la propuesta de Gerardo Fernández Noroña para destituirlo y designar a la diputada de Morena, Julieta Ramírez, para ocupar la presidencia de esta instancia legislativa.

Además, se aprobó que la presidencia de la mesa directiva haga una consulta con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el estatus de la denuncia penal presentada por enriquecimiento ilícito en el Congreso de Campeche contra Moreno Cárdenas.

Su machismo,su corrupción y amenazas contra periodistas no es lo que un Diputado federal debe aspirar a ser.

La Comisión de Gobernación y Población ha votado por DESTITUIR de tan importante encomienda a Alejandro Moreno Cárdenas. Alito Moreno no está a la altura del Pueblo. — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) August 11, 2022

Asimismo, se avaló también presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Ética para que resuelvan la petición de 16 diputados de destituir a Moreno Cárdenas y a las cuales no se les ha dado trámite por motivos políticos.

Sin embargo, el diputado Pablo Amílcar Salazar había advertido antes que la comisión no tiene facultades para removerlo y que debe ser la Jucopo la que procese el tema, lo que llevó a que se hiciera un receso para consensuar posiciones.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que le corresponde a la Jucopo darle trámite a la petición de la Comisión, y aclaró que el pleno es la máxima instancia de gobierno y será quien tome la determinación final, en septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados priistas denunciaron por su lado que alrededor del salón donde sesionó la Comisión de Gobernación se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, lo que es inaceptable porque deben estar resguardando a la ciudadanía y no a los diputados.

Moreno Cárdenas argumentó que la reunión de la Comisión de Gobernación fue ilegal, proque además de que la convocatoria fue firmada por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados, no se cuenta con elementos materiales que la justifiquen.

En un oficio dirigido al presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, el también dirigente nacional del PRI expuso que los dictámenes deberán distribuirse vía electrónica entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.

Agregó que convocó a reunión de esta comisión para el próximo martes 16 de agosto a las 11:00 horas, para desahogar el orden del día aprobado el 29 de julio en reunión de la junta directiva.

Agregó que la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña causaron baja automática de la comisión, al acumular cuatro faltas durante el presente semestre.