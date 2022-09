Aquí en México sólo juego en Pumas: Dani Alves

REDACCIÓN OVACIONES

Foto: Cuartoscuro

La afición de Pumas puede estar tranquila, pues su contratación ‘bomba’ para el Apertura 2022, el brasileño Dani Alves aclaró este martes que sólo vestirá la playera auriazul mientras milite en el fútbol mexicano.

Lo anterior obedece al rumor que soltó el exguardameta Moisés Muñoz, ahora comentarista en TUDN, quien lo colocaba en las órbitas de América y Tigres para el Clausura 2022.

“Aquí en México sólo juego en Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido, así que no voy a cambiar a Pumas por otro, y si me voy no será a otro equipo de aquí (de México), eso lo garantizo”, externó Alves en conferencia de prensa este martes.

De igual manera, el lateral aclaró que no está pensando en si será convocado o no por Brasil para Mundial de Qatar 2022, pues su único objetivo en revertir el mal momento que viven los universitarios.

“La gente está hablando más del Mundial que yo mismo. Yo viene aquí a Pumas a hacer lo mejor que puedo hacer, a trabajar, a intentar salvar las expectativas. Luego viene el Mundial.

“Mi historia con la selección es lo que me va a llevar o no, no es el hecho de estar en Pumas, de estar en Sao Paulo, de estar en Barcelona, de estar en cualquier otro lugar. Es lo histórico.

Cuando yo voy a construir algo es por la historia. Es algo que huye de mi control tomar la decisión de llevarme o no. Mi trabajo lo estoy haciendo y muy bien”, sentenció.

Cabe mencionar que Dani Alves firmó por un año con el conjunto universitario, es decir, los torneos de Apertura y Clausura 2022.