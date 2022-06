Avanza la izquierda en América Latina

El triunfo en Colombia del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Preto, se da como parte de la creciente tendencia en América Latina a la llegada de gobiernos de esa corriente.

El ex integrante de la guerrilla M-19 ha prometido un cambio en las políticas de gobierno para abatir la desigualdad social en un país donde casi la mitad de los 50 millones de colombianos vive en la pobreza.

Colombia es un país conservador y ha tenido históricamente gobiernos de centroderecha y derecha.

Petro, como han dicho todos los candidatos que han ganado en repre- sentación de la izquierda, incluido México, asegura que no pretende po- larizar ni dividir a la sociedad colombiana, pero mantiene un discurso dirigido a los pobres y plantea reformas económicas que inquietan a la clase empresarial y a los mercados por su alto contenido populista.

Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el triunfo de Petro, por coincidir con su discurso de unidad latinoamericana y justo después de que no asistió a la Cumbre de las Américas, porque Estados Unidos no invitó… a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

-Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, se escuchó en radiopasillo.

EL CANDIDATO MARCELO

Marcelo Luis Ebrard Casaubon ya se abrió. Ayer, en Guadalajara, Jalisco, ya no dio vueltas al tema. Asegura que Andrés Manuel López Obrador ya lo destapó cinco veces

en la mañanera y que se le puede considerar, en consecuencia, oficial- mente destapado.

Envalentonado y echado para adelante, el canciller llevó buena porra al reunirse con diputados locales y regidores jaliscienses de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que le echaran porras y le gritaran “¡Presidente, presidente!”.

Acompañado por su esposa, Rosalía Bueso, que no dejaba de tomarle fotografías con su celular mientras le acompañaba en el templete, El Carnal de Andrés Manuel sabe que éste tiene una deuda con él desde 2012.

Entonces, se hizo a un lado para que el tabasqueño fuera candidato presidencial por segunda ocasión, cuando él aparecía en las encuestas con mejor imagen y aceptación. Como una izquierda moderada.

DA LUZ LA CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Ro- sario Piedra Ibarra dio ayer luz.

Sí, hizo un exhorto al gobierno de Chiapas, en manos de Morena -cosa extraña-, a garantizar seguridad y paz social en la comunidad indígena de Oxchuc, y al cumplimiento de una recomendación de 2018.

Esta se refiere a la creación de un mecanismo para fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, así como a enviar una iniciativa de ley para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a elegir sus autoridades con el sistema de usos y costumbres.

MADRUGA EL ALCALDE DE TLANE

En Tlalnepantla, Estado de México, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado, madrugó el fin de semana.

La mañana del sábado se presentó en el Instituto Tecnológico de Tlal- nepantla (ITTLA) a supervisar la limpieza de un jardín lateral que llevaba años sin atención y que se había convertido en basurero de los conduc- tores de tráileres que ahí se estacionan.

– Estrellita en la frente para el funcionario también llamado Tony, se escuchó en radiopasillo.

