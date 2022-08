Bajan dictamen que hacía obligatorio el servicio militar para mujeres

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Ante las críticas, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados retiró el dictamen de la iniciativa que proponía hacer obligatorio el servicio militar nacional para las mujeres.

Presente en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional de @Mx_Diputados. Retiramos dictamen que establecía el Servicio Militar Obligatorio para mujeres ya que requiere mayor discusión y análisis. pic.twitter.com/vW4zmV86mB — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 23, 2022

La propuesta de la diputada Laura Imelda Pérez Segura fue bajada por su propia bancada, la de Morena, que consideró que es necesario revisar más a fondo el tema, pues actualmente ya hay disposiciones que permiten a las mujeres que así lo deseen integrarse al servicio militar e incluso al servicio profesional en el Ejército y la Marina.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, en materia de servicio militar para mujeres, proponía cambiar el término “individuos” por personas, e incluir la paridad de género al ordenamiento vigente.

“La baja participación de la mujer en el servicio de armas demuestra que no se ha dado el impulso necesario para su integración total a la vida militar, integración que es clave para lograr una representatividad proporcional con respecto a los hombres y, con ello, eliminar la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres en este ámbito”, señala la iniciativa que finalmente no fue votada.

La diputada del PAN Margarita Zavala avaló la petición y consideró que la equidad de género debe ser en beneficio de las mujeres y revisar con cuidado aquellas medidas que pudieran afectarlas.

“Si vamos a entrar al fondo, entremos al fondo realmente para que no sea en perjuicio de las mujeres y esto de la inclusión tiene que ser en beneficio de todos y de todas, vamos a ver cómo lo hacemos potestativo”, aseveró.