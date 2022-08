Broncos triunfan sobre Vikings en la semana tres de la pretemporada de NFL

EFE

Redacción Deportes.- Los Denver Broncos triunfaron este sábado 23-13 sobre los Minnesota Vikings en la semana tres, última de la pretemporada de la NFL.

El trabajo de la defensiva de los Broncos fue trascendental para la victoria. En la primera mitad detuvo el ataque de Vikings a una yarda de anotar, logró una captura y colaboró con una touchdown gracias a un balón suelto que recuperó Baron Browning.

La ofensiva de Denver sumó a la ventaja de 17-10 que se llevaron al descanso con un gol de campo de Brandon McManus y una anotación por carrera del novato Montrell Washington.

Brett Rypien, mariscal de campo número tres, estuvo a cargo del ataque en la primera mitad; pasó para 137 yardas, completó 14 de 21 pases y sufrió una intercepción.

El quarterback campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks, Russell Wilson, quien llegó a Denver para la temporada 2022, no jugó ninguno de los tres juegos de preparación de su equipo; este sábado estuvo en la banca.

Con los Vikings el corredor Bryant Koback, joven de 24 años firmado para esta campaña, consiguió la anotación de su escuadra que fue liderada por el pasador Sean Mannion, respaldo del estelar Kirk Cousins. Mannion sumó 121 yardas e hizo buenos nueve de 16 envíos.

La defensiva de los Broncos mantuvo su dominio en el tercer cuarto, sumó otras dos capturas y dejó sin puntos a Minnesota.

En el último periodo los Vikings se acercaron 17-13 con un gol de campo. A seis minutos del final el cuadro defensivo de Denver volvió a detenerlos en cuarta oportunidad a cinco yardas de la anotación.

Denver sentenció el 23-13 con un par de goles de campo.

