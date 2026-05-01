Recibirán mil 500 pesos bimestrales en una tarjeta que funcionará como medio de pago en el sistema de transporte público

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , encabezó la primera entrega de este año de 28 mil apoyos de la Beca para el Transporte y Más, dirigida a jóvenes de instituciones públicas que residen en la capital, como parte de una política de carácter universal orientada a garantizar el acceso a la educación.

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En Utopía Mixiuhca, Brugada explicó que las y los beneficiarios recibirán mil 500 pesos bimestrales mediante una tarjeta que, además, funcionará como medio de pago en el sistema de transporte público.

La mandataria precisó que este es un apoyo para los estudiantes, para facilitar sus traslados cotidianos hacia escuelas, bibliotecas, laboratorios y espacios académicos, reduciendo el impacto económico del transporte en la vida estudiantil.

Detalló que la meta para este 2026 es alcanzar a 200 mil universitarios en toda la ciudad, con la perspectiva de incrementar el monto del apoyo el próximo año e insistió en que este programa forma parte de una visión de gobierno que busca cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos.

“Queremos una ciudad donde el origen no decida el destino de nadie; donde estudiar no sea una carrera de obstáculos, sino un derecho garantizado“, afirmó.

¡Las juventudes son el motor de nuestra ciudad!



​La Beca de Universitarias y Universitarios en Movimiento para Transporte y Más es un apoyo para que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos.



En la #CapitalDeLaTransformación trabajamos para garantizarles un… pic.twitter.com/OOdsFuYOmF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

Ante miles de estudiantes, Brugada Molina dijo que la beca no sólo atiende la necesidad de movilidad, sino que representa una herramienta para que las juventudes puedan sostener y concluir sus estudios.

Agregó que su administración continuará invirtiendo en la modernización y renovación de las líneas del Metro y del transporte público en general, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro para millones de usuarios, entre ellos, estudiantes.

Por su lado, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, afirmó que la nueva tarjeta del programa permitirá acceder a todos los tipos de transporte de la ciudad, además podrá usarse en el cajero automático, hacer recargas telefónicas y realizar pago de servicios como teléfono e internet.

En Vivo | Acompáñame al evento: "Universitarios en Movimiento | Entrega de Becas a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más". https://t.co/6S31O2cJl9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

Puntualizó que este programa beneficia a 56 por ciento de mujeres jóvenes con el objetivo de romper las barreras de género, además prioriza a la población que vive en las colonias y barrios con mayores dificultades de desarrollo.

En representación de las y los estudiantes universitarios, Caterín Varela Romero, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agradeció la implementación de la beca de transporte y señaló que este apoyo contribuye de manera directa a garantizar la continuidad de sus estudios y eliminar barreras económicas relacionadas con la movilidad diaria.

Consideró que esta iniciativa permite a las y los jóvenes concentrarse en su desarrollo académico y personal sin que el costo del traslado represente un obstáculo, por lo que reconoció el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las condiciones de acceso a la educación superior.