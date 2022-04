Buscan ampliar plazo para presentación de declaración 

POR AIDA RAMÍREZ

Ante las fallas e inconsistencias que ha presentado la plataforma en internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar la declaración anual de personas morales, físicas y para obtener la Constancia de Situación Fiscal, los empresarios y contribuyentes esperan que el organismo fiscalizador amplíe el plazo para la presentación de la declaración.

Pero al mismo tiempo se reclama que a la brevedad, haga más eficientes sus herramientas tecnológicas para el precargado de deducciones que deben estar a la hora de la presentación de la declaración anual, que sólo se hace por su plataforma y la obtención de documentos como la Constancia.

“Me parece que lo más sensato es que si los contribuyentes tienen un plazo para cumplir y la autoridad no tiene disponible la tecnología para que cumplan, es que hubiera una suerte de prórroga, pero no nos debemos confiar”, señaló el presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Domingo Ruiz López.

Dijo a Ovaciones, que el problema en la plataforma del SAT no es reciente, sino que desde febrero pasado las empresas han tenido problemas para presentar sus declaraciones mensuales, la que correspondía entonces a enero, así como la anual de marzo.

Mientras que las personas físicas, que deben presentar su declaración anual respectiva durante abril, se han topado desde el 1 y 4 de este mes con diversos problemas que les impide, todavía este jueves, presentar su declaración.

Y es que, explicó que diversas deducciones que deben estar precargadas o reconocidas en el formato del SAT como las colegiaturas, gastos médicos, hospitalarios, funerarios, entre otros, no están en la plataforma y no se pueden hacer modificaciones de manera manual.

“Esta es una oportunidad muy importante que tenemos las personas físicas en esta la declaración de aplicar las deducciones personales. Entonces, se están teniendo que hacer aclaraciones, se tiene que esperar a que se habiliten campos en la plataforma para presentar las declaraciones.

“Muchos contribuyentes, por más que han estado listos desde el 1 de abril para hacer su declaración hoy aun no pueden, y no es que no quieran, sino que la plataforma no está óptima, y es que no quieren estar tronándose los dedos el 30 de abril, último día para presentar, y que estén sufriendo porque la plataforma está caída o saturada o querían pasar Semana Santa ya sin esa preocupación”, señaló.

De esta forma, Ruiz López señaló que el objetivo importante que tiene el SAT de tener mayor control sobre los contribuyentes y que la información se pueda cruzar de manera más fácil, no se está logrando al no tener las herramientas tecnológicas óptimas.

Recordó que durante marzo, cuando deben presentar sus declaraciones las personas morales o las empresas, “fue un suplicio”, porque había problemas con reconocer pérdidas fiscales; jalar información de declaraciones de ejercicios anteriores, sobre todo a 2018; se tuvieron que presentar aclaraciones; luego no se recibían las declaraciones.

“Y ahora que llegamos a abril y que toca la oportunidad para las personas físicas de cumplir su obligación de presentar su declaración anual, quienes lo quisieron hacer el 1 y el 4 de abril, no pudieron porque la plataforma no estaba habilitada para presentar las declaraciones.

“(En estos días) ya se está habilitando, pero presenta distintos problemas. Las personas físicas podemos tener distintas actividades económicas, recibir sueldos, tener actividad empresarial, arrendar algún bien, ser socio de una empresa y recibir dividendos, y en abril se presenta la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta que declare todas las actividades, y mucha información debería estar precargada y no es así”, explicó el especialista.

Otra de las situaciones con las que se están enfrentando los contribuyentes, es que les están dando citas muy espaciadas para obtener la Constancia de Situación Fiscal.

Esperar dos meses

En este sentido, Eduardo Estrada, empleado de una taquería, comentó debe esperar al menos dos meses para poder asistir a una de las oficinas del SAT para que, por primera vez, le den su Constancia; “no hay citas para ya, y me dijeron en mi empleo que si no la presento no me podrán pagar”.

En este tenor, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal del sindicato patronal sostuvo que a los empresarios también les preocupa lo que está sucediendo con los empleados que no pueden obtener, aun, el citado documento.

Y es que, los trabajadores que deben presentarlo y que nunca han tenido la necesidad de tramitar la e.firma, se están encontrando con que las citas para este trámite, que debe ser presencial, se las otorgan hasta para dentro de uno o dos meses.

“Se planteó ante el SAT para que se resolviera la cuestión de las citas, la respuesta del SAT fue que se usara la plataforma. Pero el tema es que todos los trabajadores deben tener dicha Constancia y sólo se logra con cita, por lo que no habrá quien atienda a los millones de trabajadores con millones de citas, y sin esta Constancia no se timbrará la nómina (a partir de junio próximo).

Domingo Ruiz consideró que la autoridad fiscalizadora debe ser sensible a este problema, y dar una solución distinta, “como que el patrón presente las altas de los trabajadores y obtenga las constancias, de lo contrario será un embudo y un colapso brutal”, más aun cuando son millones de contribuyentes que sus únicas percepciones son por nómina.

De ahí que consideró, el SAT no está siendo eficiente, la plataforma funciona para quienes tienen la e.firma habilitada, para renovarla, y para quienes tienen dada de altas las obligaciones y solo hay que obtener la Constancia.

“Pero para quienes tienen que hacerlo por primera vez no está funcionando y el problema es que en el timbrado de nómina, los millones de personas en este país que su única actividad es ser empleado, que no han tenido e.firma y Constancia, es donde se atora el asunto; y el grueso de contribuyentes del país son asalariados”, comentó.

De ahí que, insistió, la autoridad fiscal debe facilitar el cumplimiento de los contribuyentes para que presenten sus obligaciones y su aspiración de que no se requiera un contador para cumplir con las obligaciones fiscales “está muy lejos de ser una realidad, porque con esta situación se requiere de la expertise, asesoría y criterio indispensable de un profesional de la contaduría para para cumplir bien con obligaciones fiscales”.