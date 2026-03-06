Proponen también prohibir las alteraciones físicas y las mutilaciones de animales con fines estéticos

Pese a que ya es un delito la venta de animales en mercados públicos y calles de la CDMX, esta práctica ahora se lleva a cabo en internet, a través de redes sociales y plataformas digitales, por lo que diputados locales propusieron modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local, con el fin de erradicar esta práctica.

Otra propuesta es contra el uso de sustancias que alteren o modifiquen la integridad física natural del animal en su piel, plumaje o pelaje y otra en materia de mutilaciones en contra de los seres sintientes.

El diputado Manuel Talayero Pariente propuso reformas a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local, porque el maltrato de los animales que saturan refugios o son abandonados en el espacio público, comienza en publicaciones en medios electrónicos donde se anuncia su venta.

“Mientras cerrábamos puertas al comercio ilegal en las calles, el maltrato abrió ventanas en internet. Hoy la venta de perros y gatos ocurre todos los días en redes sociales, en plataformas digitales y, por supuesto, en cadenas de whatsapp”, subrayó.

Añadió que esta práctica provoca que, en cuestión de minutos, un ser vivo, que siente, sufre y depende de las personas, se convierta en un producto que se compra con sólo dar un click en los teléfonos celulares o equipos con internet.

El coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso local comentó que detrás de las fotografías publicadas de perros, gatos y otros seres sintientes, se esconde una realidad de criadores clandestinos, cachorros enfermos, animales hacinados y hembras explotadas para reproducirse una y otra vez.

De acuerdo con la iniciativa, las plataformas digitales deberán implementar mecanismos para impedir la publicación y comercialización de estos animales. De no hacerlo, podrían ser consideradas corresponsables de las infracciones derivadas de estas actividades ilegales.

A su vez, la diputada Diana Sánchez Barrios presentó un paquete de tres iniciativas orientadas a promover una visión integral para el cuidado de los animales, incluidas las especies en peligro de extinción, y para combatir las prácticas que atentan contra el bienestar de los seres sintientes, bajo el principio de que merecen protección jurídica.

Precisó que en materia de venta ilegal de animales protegidos por medio de redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio digital, debe estar prohibida. Otra es para evitar el uso de sustancias que alteren o modifiquen la integridad física natural del animal en su piel, plumaje o pelaje. Y la tercera en materia de mutilaciones en contra de los seres sintientes.

Sánchez Barrios informó que se busca también prohibir la alteración de animales mediante tintes o sustancias químicas, práctica que se ha denunciado en redes sociales porque quienes atentan con la vida de los seres sintientes pretenden aparentar que éstos tienen colores exóticos y son más cotizados en el mercado.

También detalló que la tercera propuesta plantea reforzar las sanciones contra las mutilaciones estéticas en animales, como el corte de orejas o colas, y propone prohibir la venta de animales que hayan sido sometidos a estas prácticas.