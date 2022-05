Calladitos y a entrenar

Llega Pumas tras fracaso en EU

Apenas en redes comparten escueto texto

Después del estrepitoso fracaso que tuvieron en la final de la Concachampions en la que cayeron por goleada ante el Seattle Sounderes FC de la MLS, jugadores y cuerpo técnico de los Pumas de la UNAM regresaron a nuestro país, provenientes de los Estados Unidos, donde se disputó el duelo de vuelta que perdieron ante los anfitriones por marcador global de 5-2.

El cuadro de El Pedregal llegó a nuestro país al filo de las nueve de la mañana y lo hizo por la puerta de atrás. Arribaron en un vuelo Charter y apenas tocaron territorio mexicano, el transporte oficial de la institución azul y oro fue por los jugadores y el cuerpo técnico para llevárselos a las instalaciones de La Cantera, donde comenzaron la preparación para el duelo del repechaje que disputarán en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Las camionetas que recogieron a los jugadores entraron directos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Inmediatamente después trasladaron a todo el personal a la zona de prácticas al sur de la Ciudad de México, ingresaron de manera rápida, sin atender a nadie. Sin embargo, la noche del partido fue claro el sentir de los jugadores, como el de Higor Meritao, quien señaló: “Agradecer a ellos que vinieron acá y nos apoyaron, a estar con nosotros. En todos los lugares que estuve con Pumas nos apoyaron. Pedir perdón porque nosotros teníamos la expectativa de este torneo y hace rato que Pumas no sale campeón, pero hay que seguir trabajando y lograr cosas porque no está todo terminado”. Se sabe que todas las unidades tenían la orden de no detenerse.

PRÁCTICA LIGERA

Dirigidos bajo la atenta mirada de Andrés Lillini, los elementos del conjunto de la máxima casa de estudios realizaro un entrenamiento ligero, sin embargo, este día intensificarán la práctica de cara al duelo contra el conjunto tapatío.

Aunque no atendieron a los medios de comunicación, tras su arribo, el conjunto estudiantil compartió un pequeño texto en sus redes sociales, que decía; ‘Fue un camino muy difícil, con muchas adversidades. Hay que hacernos fuertes ahora, con una final el domingo, que no podemos dejar pasar’.

En este partido ante el conjunto de los Estados Unidos, varios de los elementos del cuadro de la máxima casa de estudios de alguna forma se jugaban su futuro profesional, como el propio entrenador de 2 Viernes 6 de Mayo de 2022 Foto: Cortesía PumasMX Llega Pumas tras fracaso en EU Calladitos y a entrenar Apenas en redes comparten escueto texto Futbol Pumas no está en el mejor momento: Vucetich Se juegan todo contra las Chivas Mucha experiencia de Vucetich Foto: Mexsport los Pumas dijo al término del encuentro: “Jugaron jóvenes que están haciendo sus primeras armas y otros que estaban jugándose su futuro en el club, así como yo, si no ganamos no seguimos”.

VERSIONES

Después del descalabro que sufrió el cuadro estudiantil en territorio gringo, comenzó a sonar en nuestro país la versión de que Andrés Lillini podría tener un futuro incierto al frente del conjunto azul y oro, sin embargo, habrá que esperar a conocer el resultado que arroje el duelo que sostendrá el fin de semana ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Hace algunas semanas, el propio entrenador de los Pumas hizo público su deseo por mantenerse al frente del conjunto, cuando dijo que: “Tengo contrato hasta diciembre, le pedí a mi presidente, Leopoldo Silva, que por favor hablemos esta situación de poder quedarnos juntos una vez que termine todo esto. No me parece que sea algo tan importante”.