Cambios en la WWE, tras salida de Vince McMahon

GUSTAVO MARES

Después de que se diera a conocer la noticia del retiro de Vince McMahon, hombre fuerte de la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo, las redes sociales se han inundado con gran cantidad de comentarios. Su salida ha iniciado un proceso de transición en la empresa que vendrá acompañada de cambios.

Entre los cambios que habrá en breve, es posible que se produzca una apertura de WWE hacia el exterior, pudiendo establecer relaciones con otras empresas del sector como All Elite Wrestling, algo que era prácticamente imposible durante la gestión de Vince McMahon.

Durante una entrevista en los Estados Unidos, la ex superestrella de WWE, y actual estrella de AEW, Chris Jericho, ofreció su opinión: ‘Creo que una de las mejores cosas que hemos hecho como compañía con AEW es que, obviamente, sabemos que WWE existe, y obviamente sabemos que están ahí fuera y nos ven como una competencia al ciento por ciento. Pero no nos preocupamos por lo que ocurre en su mundo. Estamos mucho más preocupados por nuestros propios shows, por ofrecer los mejores eventos y por mejorar todo lo posible, contando las mejores historias que podamos”, señaló Jericho.

“Así que para mí, son una especie de barco que va por libre”, continuó el luchador”. “Y nosotros, en general, somos mu- cho más diligentes con AEW. Quiero decir, me importa, pero realmente no me preocupa. Entonces, ¿nos va a afectar de todos modos? Ya veremos qué pasa”, agregó.