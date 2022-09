Chocan diputados locales de Morena y la oposición por Trolebús elevado

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Sergio Vazquez

Mientras diputados locales del PAN criticaron que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, haya inaugurado el Trolebús elevado prácticamente en obra negra, los legisladores de Morena aseguraron que esta obra representa un gran avance para la zona de Iztapalapa.

El diputado Federico Döring consideró que fue una decisión desatinada haber apresurado la inauguración de esa obra, ya que, a juicio de Acción Nacional, no garantiza cubrir la demanda de movilidad, sigue en opacidad los dictámenes de seguridad y la capacitación a choferes está a medias.

“Por algo se encuentra en un proceso de prueba, ella misma reconoce que está en obra negra el Trolebús y las marchas forzadas en su habilitación muestran peligro”, advirtió el panista.

Además, lamentó el show montando alrededor de la inauguración, ya que nada es espontáneo, sino que Morena para que los reflectores hacia Sheinbaum sigan con una clara visión de candidata.

Por su parte, el diputado Raúl Torres Guerrero, señaló que este tipo de obras, pero en otros países del mundo, son certificadas por empresas multinacionales que sí garantizan tranquilidad para los usuarios.

“En el mundo, otros gobernantes no tienen miedo de invertir, no hay austeridad tratándose de seguridad estructural y no hay situaciones como la Línea 12”, puntualizó.

En contraposición, los diputados de Morena consideraron que esta obra busca garantizar el derecho a la movilidad e impulsar alternativas de transporte digno en beneficio de las y los capitalinos.

“El proyecto del Trolebús Elevado tiene una visión de justicia social que implica llevar transporte moderno y de calidad a los lugares que requiere la ciudad, a zonas con alto nivel de desigualdad como lo es Iztapalapa. Esta obra impactará directamente en la movilidad cotidiana de los habitantes del oriente de la Ciudad de México”, dijeron los morenistas al cerrar filas con el gobierno capitalino.

Detallaron que este transporte cuenta con una longitud de 8 km y 11 estaciones que van desde la UACM hasta el metro Constitución de 1917. Tuvo una inversión de 2 mil 900 millones de pesos y beneficiará a 130 mil personas.

Además, las unidades de este transporte cuentan con cámaras, GPS, validador para pagar con la tarjeta de movilidad integrada, asientos para mujeres, personas con capacidad, portabultos y lugar para perro de asistencia. Asimismo, son totalmente incluyentes con rampas para personas con discapacidad.