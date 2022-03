Con el AIFA cuela alto la 4T en México: Mario Delgado

POR RITA MAGAÑA

Para el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles supone “un jarro de agua fría” para las críticas injustificadas e infundadas que, durante esta administración, la oposición ha vertido sobre dicho proyecto.

“Con el AIFA vuela alto la Cuarta Transformación en México. Este nuevo aeropuerto, sin duda demuestra que una gestión eficaz, honesta y austera es capaz de aterrizar cualquier proyecto en tiempo y forma. Contrario a lo que sucedida en los gobiernos neoliberales, donde prevalecían las obras inconclusas, caras y destinadas al enriquecimiento de unos cuantos”, comentó Delgado.

En este sentido, subrayó que la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mata las críticas de la derecha y reitera que la Cuarta Transformación día a día demuestra que se puede gobernar de manera eficaz, con austeridad y sin corrupción.

Finalmente, señaló que durante tres años los conservadores, sus terminales mediáticas y sus voceros estuvieron a la espera de que el proyecto no concluyera o que fracasara; no obstante, dijo, sus malos deseos no prosperaron, pues el aeropuerto ya es un hecho y será una obra de orgullo para el pueblo de México.