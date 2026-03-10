BTS regresa con un concierto en vivo que se transmitirá por Netflix. Descubre la fecha, el horario y cómo ver el show online desde cualquier lugar

La exitosa banda surcoreana BTS anunció su regreso a los escenarios después de casi cuatro años de pausa, periodo en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El retorno del grupo es uno de los más esperados en la industria musical, especialmente para ARMY, su enorme comunidad de fans alrededor del mundo.

Un concierto histórico para los fans

Como parte de su regreso, BTS ofrecerá un concierto especial el próximo 21 de marzo de 2026 en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur. Lo más destacado es que el espectáculo será gratuito y podrá verse desde casa, lo que permitirá que millones de seguidores participen en este momento histórico.

El concierto será transmitido a través de la plataforma de streaming Netflix, lo que permitirá que los fans puedan disfrutar del regreso del grupo en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

Un espectáculo con nuevas canciones

El evento llevará por nombre “THE COMEBACK LIVE: ARIRANG”, donde RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a reunirse sobre el escenario. Durante el concierto se espera que presenten las nuevas canciones de su álbum “ARIRANG”, además de interpretar algunos de sus éxitos más famosos.

Entre las canciones que los fans esperan escuchar se encuentran “No More Dream”, “Dynamite” y “Boy in Luv”, temas que se han convertido en parte fundamental del fenómeno global del K-Pop.

Cómo ver el concierto en Netflix

La transmisión del concierto está programada para las 5:00 de la mañana del 21 de marzo de 2026. Para poder verlo, los usuarios deberán contar con una cuenta activa de Netflix, ya que el acceso a la transmisión en vivo estará disponible únicamente para suscriptores de la plataforma.