Confirma DT de Manchester United continuidad de Cristiano

EFE

Foto: EFE

Londres.- El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, confirmó que no habrá más movimientos en la plantilla y que “necesitan” a Cristiano Ronaldo, pese a que su salida se ha rumoreado todo el verano.

El entrenador holandés atendió este miércoles a los medios de comunicación antes de medirse este jueves al Leicester City en la quinta jornada de la Premier League y fue preguntado por posibles movimientos en el último día de la ventana de fichajes.

“Para este verano, éste es el final”, dijo en referencia al traspaso de Antony, fichado del Ajax de Amsterdam. “Siempre tienes que estar alerta por lo que pueda pasar, pero iremos desde ahora hasta, como mínimo, septiembre, con esta plantilla”.

Ten Hag también fue preguntado por la continuidad de Cristiano, quien expresó su deseo de marcharse, pero no ha encontrado destino este verano.

“Está claro que necesitamos jugadores de calidad”, dijo refiriéndose al portugués, que ha sido suplente en los últimos encuentros del United.

“Tenemos que poder abarcar todos los partidos para encontrar regularidad, es lo que buscamos”, afirmó.

🗯 Erik has ruled @AnthonyMartial out of #LEIMUN, but will continue to assess @VLindelof…#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2022