Critica Mancera estigmatización de ex policías federales

RITA MAGAÑA

Foto: Twitter @ManceraMiguelMX

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, criticó que desde el oficialismo se estigmatice como corruptos o malos a los agentes quienes, en su momento, integraron la extinta Policía Federal (PF), pues “no es justo meter en un solo cajón a todos los elementos”.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México recordó que mientras existió la Policía Federal, gozó de la aprobación de la ciudadanía, prueba de ello fue la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2017, donde obtuvo 75 por ciento de aceptación.

“Quiere decir que la Policía Federal tenía una confianza suficiente después del Ejército, después de la Marina. Digamos que las tres estaban bien evaluadas.

“Tampoco, es cierto que podamos meter en un cajón que la Policía Federal estaba despreciada por la sociedad, no la quería, no confiaba en ella, no pensaba que tuviera la capacidad de protección”, argumentó.

Reconoció que resultó un problema la homologación que realizó el gobierno federal de la Policía Federal con la Guardia Nacional.

Dijo que muchos elementos de la Policía Federal no aceptaron su traslado a la Guardia Nacional, porque tendrían que pasarse a las disciplinas estrictas con enfoque militar, “no hubo eco en muchos de los elementos”.

Aseveró que la Policía Federal estaba bien evaluada, capacitada, con equipo, pero se transforma en la Guardia Nacional.

Recordó que en la Guardia Nacional hay muchos elementos que estuvieron en las filas de la Policía Federal, que tienen una alta capacitación.

Señaló que los elementos que fueron de la Policía Federal tienen un plazo para incorporarse al Ejército y así gozar de las jerarquías y ascensos y por ley pasarán a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque administrativamente quién les pagará será esta institución.