La Máquina también va por el millón de dólares; Santos y Rayados cierran su torneo

Se termina la fase regular del Clausura 2026 con el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte, al enfrentar a los Rayos del Necaxa en el último juego de la Jornada 17.

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Cruz Azul estrena DT

Ha sido una semana convulsa para La Máquina, porque el martes apenas pudo empatar con Querétaro 1-1 y un día después, Nicolás Larcamón fue cesado del cargo.

La directiva encabezada por Víctor Velázquez optó por poner a Joel Huiqui de interino y ver si con él este conjunto cementero puede conseguir algo este semestre.

Lo primero es obtener su primer triunfo luego de nueve juegos sin ganar; de ahí que este duelo ante Necaxa sea muy importante para no entrar a la Liguilla con diez partidos a cuestas sin conocer el triunfo.

Además, ganarle a los Rayos en el Coloso de Santa Úrsula, significaría entrar a la Fiesta Grande entre los cuatro primeros y así recibir la vuelta de cuartos, además del millón de dólares al mejor equipo de la temporada .

De tal forma que es un juego sumamente importante para los cementeros, tanto por el tema de puntos, lugar en la Liguilla y dinero, pero sobre todo en la parte anímica luego de que echaron al técnico.

Del lado de Necaxa, solamente queda terminar con decoro este torneo en el que los Rayos no alcanzaron a clasificar con el uruguayo Martín Varini en el banquillo.

El equipo de Aguascalientes lo más que puede alcanzar son las 21 unidades, para así cerrar un campeonato en el que no pudieron meterse entre los ocho primeros.

Santos y Monterrey cierran su torneo

Si hablamos de fracasos y peores que el de Necaxa, por supuesto que caben Santos y Monterrey, que se enfrentan en el TSM de Torreón solo por cumplir con su obligación deportiva.

De todos esos fracasos, sin lugar a dudas el más grande es de Rayados porque tiene uno de los planteles más caros y fuertes de todo el futbol mexicano.

Un equipo como el regiomontano, debería estar entre los primeros lugares de la clasificación y en este certamen ni siquiera se pudo meter a la Liguilla.

Seguro habrá cambios en La Pandilla y ya se dice que gente como Sergio Canales se va del equipo, al igual que el director deportivo José Antonio Noriega.

Del lado de Santos, el equipo sumido en una severa crisis deportiva bajo la propiedad de Grupo Orlegi, cierra otro torneo de pesadilla como último de la tabla.

Ni siquiera ganando este partido saldría de la posición 18, por lo que al igual que hace un año en el Clausura 2025, acabará en el sótano de la clasificación.