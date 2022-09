Cuatro años de promesas incumplidas: oposición

RITA MAGAÑA

Las dirigencias del PAN, PRI y PRD afirmaron que lo que puede informar el presidente Andrés Manuel López Obrador son cuatro años de promesas incumplidas, por su gobierno es un fracaso.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, afirmó que los rubros de seguridad, economía y salud son los pendientes del gobierno federal.

En el marco de la presentación del informe de labores de la administración de Morena, el tricolor aseguró que México sufre la peor crisis de seguridad de su historia, con homicidios, secuestros, feminicidios y asesinatos en contra de periodistas, que han alcanzado niveles alarmantes.

Indicó que las organizaciones criminales operan bajo el silencio cómplice del gobierno federal, cuya estrategia de seguridad ha fallado por completo. El país está en llamas, es un cementerio y se derrumba; Morena perdió el control del país y la inseguridad es insostenible, enfatizó.

En su oportunidad, el líder panista, Marko Cortés, señaló que el informe de gobierno de Obrador representa cuatro años de mentiras y retrocesos, porque es innegable que todos los problemas del país se incrementaron, como la violencia, homicidios y feminicidios.

Lo único que hoy puede informar @lopezobrador_, es que lleva #4AñosSinCumplir.

No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia

— Marko Cortés (@MarkoCortes) September 1, 2022