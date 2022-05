Cuestiona Anaya que no haya culpables por colapso del metro

Al cumplirse un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, cuestiona el hecho de que aún no hay responsables, ya que “como son de Morena, los están tapando y protegiendo, ahora resulta que no hay culpables, nadie ha sido sancionado”.

Al presentar un nuevo video, el ex dirigente panista dijo que “López Obrador no quiere que se hable de la Línea 12”, por lo que puso en marcha su estrategia favorita: lanzar una nueva cortina de humo, para “distraer” a los ciudadanos y compara este modo de actuar con las “series” que solemos ver en las plataformas, y le pone título: “Los distractores”, menciona Anaya mostrando una pantalla con el nombre “AMFLIX”.

La “serie”, dice Anaya, “lleva ya varios capítulos: la rifa del avión sin avión; la consulta para enjuiciar expresidentes, para luego no enjuiciar a ninguno; el circo de la revocación de mandato; ¿cuánto gana Loret?; la campaña para linchar diputados”.

Ahora, para no hablar de la Línea 12, “sale el nuevo capítulo”: una “reforma que pretende desaparecer al INE”, agrega.

“Y claro que este actor principal de ‘Los distractores’, que se llama Andrés Manuel, sabe perfectamente que esa reforma no va a pasar, porque acabar con el INE es acabar con la democracia”, señala.

Lo hace “para distraernos de los verdaderos problemas del país: de la violencia, del aumento en los precios, de los feminicidios, de la falta de medicinas”, expone Anaya.

Ante tantas “excusas” y “distractores”, Anaya propone “que nos hablen con la verdad. Que el presidente deje de proteger a los responsables. Que nos diga qué pasó en la Línea 12 y que se sancione a los culpables”.

“Y algo esencial: que deje ya de dividirnos. En este país cabemos todas y todos, con nuestras opiniones y nuestras distintas maneras de pensar, que no merecen etiquetas ni persecución. Nuestro México generoso debe volver a ser uno: un México para todas y para todos”, concluye Anaya el video.