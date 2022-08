Dará Morena prioridad a reforma electoral y seguridad: Mier

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que los legisladores de la coalición trabajarán para consolidar los logros de la 4T en el periodo ordinario de sesiones que inicia este 1 de septiembre, por lo que impulsarán la reforma electoral y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

Al inaugurar la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de Morena, con la presencia de los coordinadores del PVEM y PT, frente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sentenció que van por la ciudadanización del INE, para que no haya más burócratas electorales y garantizó que aumentarán los recursos para los programas sociales.

En una reunión que se convirtió en pasarela de aspirantes y en la que recibió apoyo al grito de ¡gobernador! ¡gobernador!, el líder parlamentario sentenció que la reforma electoral, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y garantizar los programas sociales en el Presupuesto de Egresos 2023 son las prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Insistió en que los recursos que se destinan al Instituto Nacional Electoral (INE) son excesivos y que se tiene que revisar, así como su estructura, porque hay, recordó, más de 2 mil millones de pesos en fideicomisos en ese órgano electoral, con lo que se pagan dobles pensiones.

“Vamos a garantizar su autonomía, vamos a garantizar el servicio profesional, pero, sobre todo, estamos apostando a que se empodere al pueblo y no a burócratas del servicio electoral y debe de ser, quitando privilegios y gasto superfluo, se trata de invertir el criterio electoral. Si son los ciudadanos los que cuidan y cuentan los votos, que sean los ciudadanos los que elijan a los que van a dirigir este proceso”, sentenció.

Por separado, el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy Rangel, afirmó que una eventual reforma en materia electoral contendría propuestas emanadas de los grupos parlamentarios de oposición y de los foros de parlamento abierto.

“Urge un cambio en el modelo político. El sistema político ya debe avanzar, y la propuesta del Presidente de la República va en ese sentido. Obviamente esa reforma electoral no va a ser sin quitarle ninguna coma, como dijeron de la reforma eléctrica”, dijo.