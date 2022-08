Deberá Cuevas comparecer por agresión a diputada

PATRICIA RAMÍREZ

Todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México cerraron filas en torno a la diputada Maxta Iraís González, y aprobaron solicitar la Junta de Coordinación Política que cite a comparecer a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, para que explique la violencia y el abuso de autoridad que ejercen funcionarios de esa demarcación territorial en contra de quienes ocupan la vía pública de manera pacífica.

Luego de que personal de la demarcación agredió a la legisladora priista y a su equipo de trabajo cuando realizaba una jornada de abasto popular, la Comisión Permanente avaló también solicitar que se investigue y se remueva a los funcionarios que hayan participado en la agresión contra la diputada.

“Este Congreso debe mandar el mensaje de que las demarcaciones territoriales no son territorio exclusivo de nadie, donde impera la ley del garrote y de la o el alcalde en turno”, expresó la legisladora agredida.

Recordó en tribuna que la alcaldía Cuauhtémoc tiene muchos problemas de inseguridad, de desigualdad, de violencia, de falta de empleo “y a pesar de ello, la autoridad de la demarcación prefiere perseguir a ciudadanos que ejercen libremente su derecho al uso de la vía pública de manera pacífica”.

Mencionó que deben ser investigadas y en su caso sancionadas las personas identificadas en diversos videos como Raymundo alias “El Coco”, José Eduardo “El Tas”, Carlos de Jesús “El Charlie Boy”, Arturo “El Guapo”, Guadalupe “Oyuki” y Cristóbal “El Tatanka”.

La representante popular planteó que resulta necesaria la comparecencia de la alcaldesa ante los legisladores, para que explique si las personas que aparecen en diferentes videos que circularon en redes son funcionarios de la alcaldía, en todo caso a qué áreas están adscritos, y si tienen algún vínculo personal o familiar con ella.

A su vez, la diputada Silvia Sánchez Barrios se sumó a los reclamos y sentenció que en su caso también personal de esa alcaldía ha hostigado a su personal, por lo que demandó exigir que las autoridades se apeguen a la ley.

La diputada de Morena Guadalupe Morales Rubio aseguró por su lado que las advertencias sobre la actuación de la alcaldesa de Cuauhtémoc no son nuevas y no hay mes en que no haya un escándalo porque viola la ley y felicitó a los diputados del PRI hayan abierto los ojos antes los abusos de esta funcionaria, que también persigue a artistas, activistas y vecinos.