Debuta Checo Pérez en la temporada E1

‘Estoy muy emocionado ante la perspectiva de convertirme en un nuevo propietario de equipo en E1 y tener un equipo que represente a México en el UIM E1 World Championship’, dijo Checo Pérez.

‘Dada mi relación con Alejandro Agag, he seguido de cerca lo que ha estado haciendo y sus diversos campeonatos, y creo que lo que ha logrado con la promoción de formas más sostenibles de automovilismo es encomiable. Ver a un equipo de carreras enarbolando la bandera de México en un escenario global será increíble y no puedo esperar a ver el RaceBird en acción por primera vez. He escuchado muchas historias positivas sobre el bote y el emocionante producto deportivo que E1 está tratando de crear para los aficionados con los eventos en la ciudad’, apuntó.

Y agregó: ‘Seguro que esto será un gran reto en mi carrera y una experiencia de aprendizaje. Estoy deseando empezar y ayudar a hacer crecer la base de fans en México y en todo el mundo’.

Al respecto, el propio Alejandro Agag comentó que el mexicano, actualmente tercero en el campeonato de piloto de F1 de 2022, ‘no solo es un piloto de carreras increíblemente rápido y talentoso por derecho propio, sino que también es inteligente y tiene todos los atributos necesarios para convertirse en el dueño de un equipo de éxito. Estoy encantado de dar la bienvenida a Checoa la familia E1 y estoy deseando ver cómo se desarrollan los planes para el Equipo México’.